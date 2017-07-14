ПОЛІТИКА НОВИНИДо Верховної Ради внесено законопроект з пропозицією починати кожне пленарне засідання з читання молитви "Отче наш".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Раді пропонують починати засідання з молитви "Отче наш"
Авторами законопроекту стали кілька депутатів, серед яких колишній міністр культури Оксана Білозір
Фото: dyvys.in
Документ під номером 6722 зареєстрований на сайті українського парламенту.
Авторами законопроекту стали кілька депутатів, серед яких колишній міністр культури Оксана Білозір, голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, а також представники "Опозиційного блоку", зокрема Юрій Мірошниченко.
Напередодні Білозір повідомила, що по четвергах у Верховній раді проходять молитовні сніданки, під час яких деякі депутати читають Євангеліє.
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала проти того, щоб не закривати поточну сесію і збиратися в разі необхідності на пленарні засідання в період до 5 вересня.
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