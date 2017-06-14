В Росії горів один зі стадіонів до ЧС-2018, - ВІДЕО

В Росії на "Волгоград Арені" вранці 14 червня сталася пожежа. Всього вогнем була охоплена площа близько 100 кв. м.

Пожежа трапилася о 6 ранку за московським часом. Про це повідомляє РБК з посиланням на видання "Радянський спорт". На арені загорілися пінопласт і утеплювач.

У 6:40 за московським часом, за інформацією регіонального ГУ МНС, робочі викликали пожежників. Пожежа була згашена протягом години. Причина загоряння не називається.

При пожежі ніхто не постраждав. Подія не має вплинути на терміни будівництва.

Будівництво "Волгоград Арени" буде завершено в 2018 році. Планується, що стадіон прийме чотири матчі групового етапу ЧС-2018. Після закінчення світової першості "Волгоград Арена" стане домашнім стадіоном для "Ротора".

Нагадаємо, у жовтні минулого року на одному з найбільших стадіонів Росії "Лужниках" трапилася пожежа. Як стало відомо ймовірною причиною пожежі були зварочні роботи на стадіоні. Іскра потрапила на упаковку утеплювача, внаслідок чого стався спалах. Пожежу ліквідували швидко. Не дивлячись на густу хмару диму, вогонь завдав шкоди невеликій частині будівлі.