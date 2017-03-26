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В центрі Києва підстрелили студента

Під час операції лікарі вилучили з гомілки потерпілого гумову кулю
У центрі Києва в суботу, 25 березня, сталася стрілянина, поранення отримав студент 1998 року народження.
В центрі Києва підстрелили студента Фото: tsn.ua

Потерпілий перебуває в лікарні, його стан задовільний. У нього поранення гомілки. Під час операції лікарі вилучили гумову кулю. Про це повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Києві Оксана Блищик в ефірі телеканалу "112 Україна".

Блищик розповіла, що спочатку в поліцію надійшла інформація від перехожих про стрілянину. Коли на місце прибули патрульні, вони знайшли гільзу і викликали слідчо-оперативну групу. Тоді з прибудинкової території виїхав автомобіль Volkswagen, і звідти був здійснений постріл, яким поранили студента.

"Фактично це все сталося на очах співробітників поліції, вони, звичайно, відразу кинулися, щоб затримати стрільця, він, очевидно, перебував у стані алкогольного сп'яніння, націлив зброю на правоохоронців", - сказала Блищик.

Вона зазначила, що поліцейські не застосовували зброї щодо зловмисника.

"Його вдалося затримати без єдиного пострілу, його товариш намагався чинити опір, ще один чоловік - водій спробував заспокоїти товаришів, але вони його не слухали", - додала вона.

Стрільця і ще одного чоловіка доставили в Печерське управління поліції. Його дії кваліфікують за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Наразі не визначена правова кваліфікація щодо його товариша.

Нагадаємо, у центрі Києва на вулиці Пушкінській 23 березня сталася стрілянина, внаслідок якої є, як мінімум, дві людські жертви.

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26 03 2017 16:54
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