В Україні хочуть спростити отримання доступу на відкриття Duty free
"Комітет пропонує Кабміну доручити зацікавленим центральним органам виконавчої влади розробити, погодити та подати в установленому чинним законодавством України порядку на розгляд КМУ та/або прийняти зміни до нормативно-правових актів", - повідомили в прес-службі АМКУ.
Зміни стосуються удосконалення і спрощення процедури отримання дозволу на відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі.
В тому числі у забезпеченні діяльності з постачання товарів на повітряні, водні або залізничні транспортні засоби комерційного призначення, що не мають наміру відкривати, утримувати та здійснювати господарську діяльність у магазинах безмитної торгівлі в пунктах пропуску через державний кордон України.
Зазначені пропозиції сформовані за результатами проведеного дослідження, які свідчать про наявність штучних бар’єрів для вступу на ринок постачання товарів у режимі безмитної торгівлі на повітряні судна комерційного призначення, що здійснюють міжнародні рейси.
"На сьогодні цю діяльність можуть провадити виключно суб’єкти – утримувачі магазина безмитної торгівлі", - зазначили в АМКУ.
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