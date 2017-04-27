В Україні хочуть спростити отримання доступу на відкриття Duty free

Зміни стосуються удосконалення і спрощення процедури отримання дозволу на відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі

Антимонопольний комітет схвалив пропозиції щодо спрощення процедури отримання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі - так званого Duty free.

"Комітет пропонує Кабміну доручити зацікавленим центральним органам виконавчої влади розробити, погодити та подати в установленому чинним законодавством України порядку на розгляд КМУ та/або прийняти зміни до нормативно-правових актів", - повідомили в прес-службі АМКУ.

Зміни стосуються удосконалення і спрощення процедури отримання дозволу на відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі.

В тому числі у забезпеченні діяльності з постачання товарів на повітряні, водні або залізничні транспортні засоби комерційного призначення, що не мають наміру відкривати, утримувати та здійснювати господарську діяльність у магазинах безмитної торгівлі в пунктах пропуску через державний кордон України.

Зазначені пропозиції сформовані за результатами проведеного дослідження, які свідчать про наявність штучних бар’єрів для вступу на ринок постачання товарів у режимі безмитної торгівлі на повітряні судна комерційного призначення, що здійснюють міжнародні рейси.

"На сьогодні цю діяльність можуть провадити виключно суб’єкти – утримувачі магазина безмитної торгівлі", - зазначили в АМКУ.