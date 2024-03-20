Торгівля буде головним питанням порядку денного під час візиту Сі до Парижа – Reuters

Очікується, що китайський лідер відвідає Францію в травні.

Торгівля буде одним із ключових питань порядку денного під час зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Парижі в травні. Очікується, що візит у Францію стане першою поїздкою Сі до Європи за останні п'ять років на тлі зростання напруженості у відносинах між ЄС і Китаєм.

Про це повідомляє Reuters.

Відносини Китаю та Франції затьмарюються торговельними проблемами. Париж підтримав розслідування Європейської комісії щодо імпорту китайських електромобілів, домінування яких на ринку ЄС загрожує європейським компаніям. У грудні минулого року Франція також запровадила субсидії для електромобілів європейського виробництва.

У відповідь на це Пекін у січні розпочав розслідування щодо імпорту бренді з Франції, на який, за даними китайської митниці, припадає 99,8% всіх поставок бренді з ЄС.

"Буде чітке повідомлення щодо торгівлі. Нам невідомо як виглядатиме майбутнє після листопадових виборів у США, тому потрібно рухатися вперед у пріоритетних питаннях”, - повідомило Reuters французьке дипломатичне джерело на умовах анонімності.

Французький дипломат також заявив, що важливо зберігати діалог на найвищому рівні, додавши, що необхідно передати "тверді" повідомлення щодо позиції Китаю стосовно України, Тайванської протоки і Південно-Китайського моря.

Протягом останнього року французькі офіційні особи намагалися вплинути на Пекін, аби він чинив тиск на росію у питанні війни проти України та зменшив підтримку російського диктатора владіміра путіна.

Ці зусилля, очолювані дипломатичним радником Макрона Еммануелем Бонне, поки що не принесли результатів, але Париж вважає, що він має відігравати роль сили балансу. Міністр закордонних справ Китаю Ван І зустрічався з Макроном і Бонне у Парижі минулого місяця.

У січневому відеозверненні з нагоди 60-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном Сі висловив сподівання, що обидві країни зможуть "відповісти на світову невизначеність стабільністю китайсько-французьких відносин", і назвав "зелену" промисловість та чисту енергетику потенційними сферами співпраці.

Цього року китайські державні ЗМІ активно просували культурні обміни між Францією та Китаєм.