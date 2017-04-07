В Україні є група олігархів, які намагаються підірвати реформи, - посол ЄС
За словами Мінгареллі, олігархи намагаються підірвати реформи в усіх секторах :
"Влада олігархів не може бути сильнішою, ніж три роки тому, але, тим не менш, вони щодня протистоять процесу реформ. Вони намагаються його підірвати у всіх секторах. Кожен раз, коли приймаються реформаторські рішення, через кілька тижнів є спроба ці реформи вихолостити", - цитує його слова Інтерфакс-Україна.
При цьому, дипломат підкреслив, що випадки протистояння змінам в Україні не поодинокі.
"Кожен день ми бачимо боротьбу між реформаторами у владі, в громадянському суспільстві та тими, хто намагається будь-якими способами зберегти свій статус-кво. І ця боротьба зовсім незакінчена", - підкреслив Мінгареллі.
За його словами, необхідно, щоб ті, "хто в минулому крав", понесли покарання через чесний судовий процес, щоб українське суспільство підтримало реформи і "повірило в справедливість".
Нагадаємо, глава Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі закликав українську владу боротися з корупцією і олігархічним впливом в країні.
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