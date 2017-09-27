В Японії повідомили про вбивство 177 китів "в наукових цілях"

Представники уряду Японія підтвердили інформацію про вбивство 177 китів біля північно-східного узбережжя у щорічному полюванні.

Про це передає Channel NewsAsia.

"Полювання" проводили три судна, які покинули порт в червні і повернувся з 43 особинами малого смугастика і 134 тушами сейвала. Саме таку кількість вбитих китів було передбачено заздалегідь.

Незважаючи на те, що Японія підписала мораторій Міжнародної китобійної комісії (МКК) на полювання, країна використовує лазівку, яка дозволяє вбивати китів в ім'я наукових досліджень.

У своє виправдання японці кажуть, що подібні "дослідження" необхідні для оцінки сталого улову і для того, щоб в майбутньому перезапустити китобійний промисел.

Зі свого боку захисники тварин звинувачують Японію у вбивстві китів заради м'яса.

Крім Японії тільки дві країни - Норвегія та Ісландія – вважають виправданим китобійний промисел.