Вбивство Ноздровської: Россошанський відмовився від зізнання, - ВІДЕО
"Відповідно до апеляційної скарги (на рішення суду про арешт підозрюваного – ред.) сторони захисту, у неї є обґрунтована підозра, що Юрій Россошанський обмовив себе, не заперечуючи проти підозри", - повідомив на судовому засіданні у справі адвокат родини Ноздровської Олександр Панченко.
Панченко нагадав, що адвокати родини загиблої неодноразово висловлювали сумніви відносно того, що Россошанський причетний до вбивства, і ця заява його захисту робить ці сумніви ще більшими.
"Тепер ми хочемо почути особисто від пана Россошанського, чому так вважають його адвокати", - додав юрист.
Раніше, підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.
Раніше дружина підозрюваного розповіла, що затриманий за підозрою в убивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський залишив рідним записку, в якій говорить про готовність узяти провину на себе через "цькування", яке, на його думку, було організовано стосовно його сина та сім'ї.
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