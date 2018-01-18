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Вбивство Ноздровської: Россошанський відмовився від зізнання, - ВІДЕО

Адвокати родини загиблої вважають, що Россошанський причетний до вбивства, і ця заява його захисту робить ці сумніви ще більшими
Підозрюваний у вбивстві юристки Ірини Ноздровської Юрій Россошанський, який раніше визнав провину, тепер каже, що тоді обмовив себе, взявши чужу провину.
Вбивство Ноздровської: Россошанський відмовився від зізнання, - ВІДЕО Фото: Лівий берег

"Відповідно до апеляційної скарги (на рішення суду про арешт підозрюваного – ред.) сторони захисту, у неї є обґрунтована підозра, що Юрій Россошанський обмовив себе, не заперечуючи проти підозри", -  повідомив на судовому засіданні у справі адвокат родини Ноздровської Олександр Панченко.

Панченко нагадав, що адвокати родини загиблої неодноразово висловлювали сумніви відносно того, що Россошанський причетний до вбивства, і ця заява його захисту робить ці сумніви ще більшими.

"Тепер ми хочемо почути особисто від пана Россошанського, чому так вважають його адвокати", - додав юрист.

Раніше, підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.

Раніше дружина підозрюваного розповіла, що затриманий за підозрою в убивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський залишив рідним записку, в якій говорить про готовність узяти провину на себе через "цькування", яке, на його думку, було організовано стосовно його сина та сім'ї.

 

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18 01 2018 18:38
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