Вбивство Ноздровської: Россошанський відмовився від зізнання, - ВІДЕО

Адвокати родини загиблої вважають, що Россошанський причетний до вбивства, і ця заява його захисту робить ці сумніви ще більшими

Підозрюваний у вбивстві юристки Ірини Ноздровської Юрій Россошанський, який раніше визнав провину, тепер каже, що тоді обмовив себе, взявши чужу провину.

"Відповідно до апеляційної скарги (на рішення суду про арешт підозрюваного – ред.) сторони захисту, у неї є обґрунтована підозра, що Юрій Россошанський обмовив себе, не заперечуючи проти підозри", - повідомив на судовому засіданні у справі адвокат родини Ноздровської Олександр Панченко.

Панченко нагадав, що адвокати родини загиблої неодноразово висловлювали сумніви відносно того, що Россошанський причетний до вбивства, і ця заява його захисту робить ці сумніви ще більшими.

"Тепер ми хочемо почути особисто від пана Россошанського, чому так вважають його адвокати", - додав юрист.

Раніше, підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.