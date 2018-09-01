Вбивство Ноздровської: підозрюваний готовий взяти вину на себе, щоб "не цькували рідних"

Затриманий за підозрою в убивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський залишив рідним записку, в якій говорить про готовність узяти провину на себе через "цькування", яке, на його думку, було організовано стосовно його сина та сім'ї.

"Перед цим (затриманням - ІФ) Юра написав щось на кшталт передсмертної записки. Чоловік сказав: "Я не хочу ні сам мучитися, ні мучити своїх близьких". Намалював схему кладовища, де його поховати. Я злякалася, що він накладе на себе руки. А з’ясувалося, що він вирішив усе взяти на себе", - розповіла його дружина Ольга Россошанська "Фактам".

У записці містився такий текст: "Беззаконня і бездіяльність влади в нашій країні довело мене до краю. Я так жити не хочу. Прошу рідних пробачити мені. Дружина, дочка, онуки, син Діма, я вас любив усе життя і за вас готовий віддати своє життя. Все одно повісять убивство цієї бридкої підлої брехливої юристки-активістки на мене. Головне, щоб не чіпали ні дружину, ні друзів, ні наших рідних. Нехай краще звинувачують мене. Хоча я цього не робив. Злочин скоїла сама Ноздровська, оскільки забагато знала про депутатів, передвиборчі гроші депутатів іще з 2012 року. Ось вони її і замовили".

"Зацькували мене, мою сім'ю, сина, всіх наших рідних і знайомих по селу. Ця Ноздровська зі своїми батьками, корумпованими суддями апеляційного та Обухівського суду, журналістами ... Всі ЗМІ, газети, ТБ зводили наклеп на мого сина. А він цього не хотів. Був тверезий. Брехня і наклеп мене дістали. Я все життя був чесним сім'янином, трудівником. І все, що йшло від Ноздровської та її оточення, вся ця фальш мене дістала", - написав Россошанський.

При цьому Россошанська не вірить, що її чоловік міг скоїти цей злочин. "Чоловікові 64 роки. Він великий, але дуже повільний. Не уявляю, як він міг зробити це фізично. Та ще й тоді, коли по селу ходили люди. Адже, за версією слідства, це був вечір, а не ніч. А потім, як випливає з їхньої версії, він узяв її (Ноздровську) на плечі й поніс ... Я цього не уявляю", - зазначає вона.

Говорячи про погрози від її чоловіка на адресу Ноздровської під час засідання суду щодо можливої амністії їхнього сина Дмитра, засудженого за ДТП, в якій загинула сестра Ноздровської у вересні 2015 року, Россошанська сказала: "Юра був дуже обурений тим, що відбувається".

"Ми чекали сина. Його мали, нарешті, випустити з СІЗО. Адже Діма потрапляв під амністію! Юру всього колотило: як так?! Його обурювала навіть не так Ноздровська, як рішення суддів. Розумієте, ми так сподівалися, що Діма вийде! Але в суді вірили лише Ноздровській. А нам не вірив ніхто. Так, син збив ту дівчину. Але він не був п'яний. Коли він її збив, у пресі назвали Діму сином обласного прокурора. Наклеп! Мій чоловік усе життя пропрацював водієм. Потім причепилися до того, що дядько Діми - голова суду. Це, до речі, правда, але ми з тим дядьком навіть не спілкувалися ... Звісно, Юру все це допекло", - пояснила вона.

При цьому Россошанська зазначила, що в її чоловіка останнім часом "траплялися дивні речі" в поведінці.

Раніше в поліції заявили про затримання підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що правоохоронні органи подадуть більш детальну інформацію про затриманого 9 січня.

Відзначимо, що 8-го січня народний депутат член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що затриманий поліцією підозрюваний у вбивстві Ноздровской дав свідчення і розповів про всі деталі злочину.

Нагадаємо, Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.