Підозрюваного у вбивстві Ноздровської затримано, - МВС

У МВС повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві адвоката Ірини Ноздровської.

"Затримано особу, яка об'єктивно підозрюється в скоєнні злочину", - повідомив прес-секретар Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що більш детальну інформацію МВС надасть пізніше.

Раніше "Укрінформ" з посиланням на інформоване джерело в правоохоронних колах повідомляв, що керівництво Національної поліції проведе засідання щодо перебігу розслідування вбивства адвоката Ірини Ноздровської.

За його словами, засідання є внутрішнім, за його результатами буде опублікована новина на сайті правоохоронного відомства.

В понеділок журналіст Айдер Муждабаєв повідомив у Facebook неофіційну інформацію про те, що слідство вже встановило вбивцю Ірини Ноздровської. Ним виявився близький родич злочинця, який раніше на автомобілі насмерть збив її сестру. При цьому, за інформацією журналіста, підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської зізнався в злочині під тиском доказів, зібраних оперативною слідчою групою Нацполіції.

Нагадаємо, що тіло Ірини Ноздровської було знайдене у Вишгородському районі Київської області 1 січня. Перед цим, 30 грудня Вишгородське управління поліції оголосило Ноздровську в розшук. У повідомленні зазначалося, що вона зникла близько 16:00 29 грудня.

Донька загиблої повідомляла про зникнення матері. За її словами, Ірина зникла 29 грудня, поїхавши на роботу, з якої не повернулася. Востаннє зв'язок з нею родичі мали близько 17:00, після чого її телефон було вимкнено.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с. Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Росошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували і вона повідомляла про це поліцію.

Смерть юристки Ірини Ноздровської в Київській області поліція кваліфікувала як умисне вбивство і відкрила кримінальне провадження.

Також за попередніми даними експертизи тіла правозахисниці Ірини Ноздровської, вона померла від множинних колото-різаних ран. За словами керівника прес-служби Нацполіціі Київської області Миколи Жуковича, дані експертизи виключають версію про зґвалтування.