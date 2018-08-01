Адвокат Ноздровської вважає, що МВС затримало не вбивцю

Затримана людина є підставною, на думку адвоката

Адвокат родини Ноздровської Олександр Панченко заявив, що МВС затримало не ту людину, яка вбила правозахисницю.

"У мене, як у представника потерпілих, є підстави вважати, що затриманий – не та людина. Навмисне органом досудового розслідування не дається представникам потерпілих інформація по кримінальному виробництву. Версії, що виставляються органом досудового розслідування, не підходять під ті докази, які були зібрані", – сказав Панченко виданню Sharij.net.

Адвокат дав ствердну відповідь на уточнююче запитання про те, чи вважає він затриманого підставною особою. Водночас Панченко не назвав прізвище або інші дані затриманого через таємницю слідства.

"Коли буде рішення суду, тоді я зможу це коментувати. Без ухвали суду говорити якусь інформацію було б не зовсім правильно", – зазначив адвокат.

Водночас депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт", член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що затриманий поліцією підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської зізнався у скоєнні злочину і розповів про всі його деталі.

"На сьогоднішній момент цей чоловік затриманий. Він зізнався у скоєнні злочину, розповів про всі його деталі. Однак зараз поліція не вважає правильним розголошувати його особистість, оскільки в подальшому це може нашкодити результатами слідства", – зазначив він в ефірі "112 Україна".

При цьому Геращенко наголосив, що мотивом вбивства Ноздровської була помста.

Нардеп не підтвердив і не спростував поширену у ЗМІ інформацію про те, що підозрюваний є родичем племінника районного судді Дмитра Россошанського, який на смерть збив сестру Ноздровської, але уточнив, що правозахисниця вимагала покарання для вбивці сестри і за це поплатилася.

Також Геращенко припустив, що швидше за все запобіжний захід підозрюваному будуть обирати в Печерському районному суді Києва.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв, що повна інформація про підозрюваного у вбивстві юриста Ірини Ноздровської буде оприлюднена правоохоронними органами завтра, 9 січня.

"Так, поліція затримала підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Докази більш ніж вагомі. Не потрібно домислів – інформація буде повністю розкрита після закінчення триваючих слідчих дій – завтра", – зазначив він.

Нагадаємо, у МВС повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві адвоката Ірини Ноздровської.