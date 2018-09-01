Россошанський погоджується з підозрою у вбивстві Ноздровської

Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.

"Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровской - Юрій Россошанський - визнав факти висунутого йому підозри", - повідомив нардеп Мустафа Найєм.

Найєм додав, що Россошанський добровільно визнає звинувачення і додав, що на нього не чинився тиск.

Під час засідання суду сторона обвинувачення просить обрати для Россошанського міру запобіжного заходу - арешт на 2 місяці без права внесення застави.

Однак підозрюваний заявив, що приймає підозру, але з мірою запобіжного заходу - арешт на 2 місяці - не згоден, зазначає кореспондент Української правди.

"Я людина сімейна, маю родину" - сказав Россошанський.

Фото: Українська правда

Раніше дружина підозрюваного розповіла, що затриманий за підозрою в убивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський залишив рідним записку, в якій говорить про готовність узяти провину на себе через "цькування", яке, на його думку, було організовано стосовно його сина та сім'ї.

Вчора у поліції заявили про затримання підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що правоохоронні органи подадуть більш детальну інформацію про затриманого 9 січня.

Відзначимо, що 8-го січня народний депутат член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що затриманий поліцією підозрюваний у вбивстві Ноздровской дав свідчення і розповів про всі деталі злочину.

Нагадаємо, Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.