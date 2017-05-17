Вбивця курця біля "Макдональдс" у Києві сам здався правоохоронцям Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу

У Києві затримали чоловіка, який під час сварки щодо паління у громадському місці убив людину на території ресторану "Макдональдс" на Оболоні.

Фото: ТАСС

Чоловік сам здався. "Після проведення упізнання одним із свідків вказаному чоловіку повідомлено про підозру у вбивстві. Також готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове слідство у кримінальному провадженні триває", - йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва. Ненавмисне вбивство сталося 29 квітня біля ресторану "Макдональдс", що поблизу станції метро "Мінська". Між двома молодими чоловіками виник конфлікт через паління в громадському місці. У розпалі один чоловік вдарив іншого кулаком в голову, внаслідок чого останній помер на місці. Зловмисник після скоєного втік з місця злочину.

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