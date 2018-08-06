Поліція відпустила з райвідділу "вбивцю собак" Святогора і надала йому охорону

Відомого вбивцю бездомних собак Олексія Святогора, затриманого в п'ятницю вдень у Києві, відпустили з Дніпровського управління поліції.

Святогора підозрюють в злочині за ст. 300 КК (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості) України, інформує "Громадське".

Як повідомила виданню зооактивістка Наталія Леденьова, справу Святогора розглянуть в понеділок, 11 червня, о 12:00 в Шевченківському суді Києва.

Леденьова додала, що брала участь в затриманні догхантера Святогора.

"Ми вже всі роз'їхалися з-під суду додому. Святогора відпустили додому, але разом з ним буде охорона, яку він попросив у поліції на найближчі два дні", - пояснила вона.

Нагадаємо, що догхантер Олексій Святогор перебував в Дніпровському управлінні столичної поліції, а зоозахисники вимагали взяття його під варту на 2 місяці.

З 1 червня Святогора оголосили в розшук. Йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.