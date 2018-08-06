Поліція відпустила з райвідділу "вбивцю собак" Святогора і надала йому охорону
Святогора підозрюють в злочині за ст. 300 КК (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості) України, інформує "Громадське".
Як повідомила виданню зооактивістка Наталія Леденьова, справу Святогора розглянуть в понеділок, 11 червня, о 12:00 в Шевченківському суді Києва.
Леденьова додала, що брала участь в затриманні догхантера Святогора.
"Ми вже всі роз'їхалися з-під суду додому. Святогора відпустили додому, але разом з ним буде охорона, яку він попросив у поліції на найближчі два дні", - пояснила вона.
Нагадаємо, що догхантер Олексій Святогор перебував в Дніпровському управлінні столичної поліції, а зоозахисники вимагали взяття його під варту на 2 місяці.
З 1 червня Святогора оголосили в розшук. Йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто