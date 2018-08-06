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У Києві затримали догхантера Олексія Святогора

Живодера, що ледь не сам зізнається у вбивстві кількох тисяч собак затримано
У Києві поліція затримала догхантера Олексія Святогора.
У Києві затримали догхантера Олексія Святогора Фото: з відкритих джерел

Пізніше стало відомо, що затриманого доправлять до Дніпровського відділення поліції, де він очікуватиме ухвалення судом запобіжного заходу.

"Затриманого живодера Олексія Святогора везуть у Дніпровське відділення поліції на вул. Красноткацькій, 2. Там він буде до прийняття судом запобіжної міри. Закликаємо активістів їхати під відділення і звертаємося до представників медіа з проханням про максимальне висвітлення. Не дамо відпустити вбивцю тисяч собак!", - повідомила правозахисна організація UAnimals.

Як повідомляв iPress.uaна Закарпатті поліція проводить перевірку за фактом жорстокого поводження із конем, якого житель села Чорна Тиса Рахівського району прив'язав до автомобіля УАЗ та буксирував, завдавши тварині ушкоджень.

 

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08 06 2018 13:54
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