У Києві затримали догхантера Олексія Святогора
Пізніше стало відомо, що затриманого доправлять до Дніпровського відділення поліції, де він очікуватиме ухвалення судом запобіжного заходу.
"Затриманого живодера Олексія Святогора везуть у Дніпровське відділення поліції на вул. Красноткацькій, 2. Там він буде до прийняття судом запобіжної міри. Закликаємо активістів їхати під відділення і звертаємося до представників медіа з проханням про максимальне висвітлення. Не дамо відпустити вбивцю тисяч собак!", - повідомила правозахисна організація UAnimals.
Як повідомляв iPress.ua, на Закарпатті поліція проводить перевірку за фактом жорстокого поводження із конем, якого житель села Чорна Тиса Рахівського району прив'язав до автомобіля УАЗ та буксирував, завдавши тварині ушкоджень.
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