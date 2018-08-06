У Києві затримали догхантера Олексія Святогора

Живодера, що ледь не сам зізнається у вбивстві кількох тисяч собак затримано

У Києві поліція затримала догхантера Олексія Святогора.

Пізніше стало відомо, що затриманого доправлять до Дніпровського відділення поліції, де він очікуватиме ухвалення судом запобіжного заходу.

"Затриманого живодера Олексія Святогора везуть у Дніпровське відділення поліції на вул. Красноткацькій, 2. Там він буде до прийняття судом запобіжної міри. Закликаємо активістів їхати під відділення і звертаємося до представників медіа з проханням про максимальне висвітлення. Не дамо відпустити вбивцю тисяч собак!", - повідомила правозахисна організація UAnimals.