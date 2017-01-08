Від початку доби в зоні АТО поранено одного українського військового
Близько опівночі з мінометів калібру 82 мм бойовики обстріляли опорний пункт ЗСУ в Кримському, що на Луганському напрямку.
А близько 1:00 ночі, на Донецькому напрямку, обстріляли з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї укріплення бійців АТО в селищі Луганське. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав поранення, - повідомляє прес-центр АТО.
На Маріупольському напрямку ворожі провокації були зафіксовані поблизу Новотроїцького та Водяного.
У штабі відзначають, що, незважаючи на обстріли, продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру Донбасу.
"Так, за сьогодні в трьох прифронтових селах Піски-2, Жованка і Бахмутка з'явилася електроенергія. Прокладання ліній електропередачі тривало кілька місяців і ускладнювалося обстрілами бойовиків, які, незважаючи на гучні заяви, очевидно не хотіли покращити життя мирних жителів", - заявили в штабі.
Наадаємо, минула доба у зоні проведення АТО вчергове завершилась збільшенням активності російсько-терористичних угруповань.
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