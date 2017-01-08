Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Від початку доби в зоні АТО поранено одного українського військового

Незважаючи на обстріли, в трьох прифронтових селах відновили електрику
В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі протягом дня бойовики активізувалися вздовж всієї лінії розмежування. З півночі і до 18:00 терористи 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців.
Від початку доби в зоні АТО поранено одного українського військового Фото: ukrinform.com

Близько опівночі з мінометів калібру 82 мм бойовики обстріляли опорний пункт ЗСУ в Кримському, що на Луганському напрямку.

А близько 1:00 ночі, на Донецькому напрямку, обстріляли з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї укріплення бійців АТО в селищі Луганське. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав поранення, - повідомляє прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку ворожі провокації були зафіксовані поблизу Новотроїцького та Водяного.

У штабі відзначають, що, незважаючи на обстріли, продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру Донбасу.

"Так, за сьогодні в трьох прифронтових селах Піски-2, Жованка і Бахмутка з'явилася електроенергія. Прокладання ліній електропередачі тривало кілька місяців і ускладнювалося обстрілами бойовиків, які, незважаючи на гучні заяви, очевидно не хотіли покращити життя мирних жителів", - заявили в штабі.

Наадаємо, минула доба у зоні проведення АТО вчергове завершилась збільшенням активності російсько-терористичних угруповань.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 08 2017 19:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.