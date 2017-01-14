Вісім конгресменів вирішили бойкотувати інавгурацію Трампа
В інтерв'ю телеканалу NBC член Палати представників від Джорджії, ветеран руху за громадянські права демократ Джон Льюїс заявив, що не вважає Трампа законно обраним президентом. Торкаючись повідомлень про розвіддані, що вказують на втручання Росії в хід виборів у США, Льюїс висловив думку, що саме це сприяло поразці кандидата в президенти від демократів Гілларі Клінтон, повідомляє "Радіо Свобода".
Трамп уже відреагував на цю заяву, порадивши Льюїсу проводити більше часу на своєму окрузі, що "розвалюється", а не скаржитися на результати виборів.
Інші законодавці, які не бажають бути присутніми на інавгурації, наводять як докази "неповажні" висловлювання Трампа про жінок, соціальні меншини та іноземціцв. Серед них - Рауль Гріхалва (Арізона), Барбара Лі (Каліфорнія), Луїс Гутьєррес (Іллінойс), Ерл Блуменауер (Орегон), Нідія Веласкес (Нью-Йорк), Кетрін Кларк (Массачусетс), Джаред Хафман (Каліфорнія).
Нагадаємо, 44-й президент США Барак Обама залишить свою посаду 20 січня. Цього ж дня відбудеться інавгурація 45-го президента Дональда Трампа, який на виборах в листопаді 2016 року переміг кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.
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