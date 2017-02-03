Трагедія на Львівщині: через вибух на шахті є загиблі і поранені, - ОНОВЛЕНО

У Львівській області на шахті №10 ”Степова” ВАТ "ЛьвівВугілля" прогримів вибух, що призвело до обвалу гірської породи.

"2 березня о 12:46 у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 ”Степова” ВАТ "ЛьвівВугілля" на горизонті 550 м у 119 конвеєрі внаслідок вибуху стався обвал гірської породи", - йдеться у повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На цей момент у шахті працювало 172 гірники, зокрема на аварійній ділянці 34 гірники.

"Вісім з них загинули, шістьох гірників із травмами було піднято на поверхню", - зазначається у повідомленні.

При цьому наголошується, що поки доля 20 гірників залишається невідомою. Спочатку повідомлялося, що невідомою є доля 24 гірників.

"Причина обвалу встановлюється. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи Мінвуглепрому та ДержНС", - резюмується у повідомленні.

Зауважимо, водночас за данними голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, в результаті вибуху загинули 11 гірників.

"На шахті Степова ДП "Львіввугілля" аварія! Вибух метану. 11(!!!) загиблих!!!На момент вибуху було 34 особи", - написав він у Facebook.