Трагедія на Львівщині: через вибух на шахті є загиблі і поранені, - ОНОВЛЕНО
"2 березня о 12:46 у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 ”Степова” ВАТ "ЛьвівВугілля" на горизонті 550 м у 119 конвеєрі внаслідок вибуху стався обвал гірської породи", - йдеться у повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій.
На цей момент у шахті працювало 172 гірники, зокрема на аварійній ділянці 34 гірники.
"Вісім з них загинули, шістьох гірників із травмами було піднято на поверхню", - зазначається у повідомленні.
При цьому наголошується, що поки доля 20 гірників залишається невідомою. Спочатку повідомлялося, що невідомою є доля 24 гірників.
"Причина обвалу встановлюється. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи Мінвуглепрому та ДержНС", - резюмується у повідомленні.
Зауважимо, водночас за данними голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, в результаті вибуху загинули 11 гірників.
"На шахті Степова ДП "Львіввугілля" аварія! Вибух метану. 11(!!!) загиблих!!!На момент вибуху було 34 особи", - написав він у Facebook.
Про трагедію також поінформоване керівництво держави.
"На шахті у Сколівському районі Львівщини сталася аварія, внаслідок якої є потерпілі. Про це президентові повідомили глава Львівської ОДА і керівник ДержНС. Тривають аварійно-рятувальні роботи, створено координаційний штаб", - повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.
Оновлення. Голова Львівської ОДА Олег Синютка повідомив, що комісія встановлює, чи пов'язаний вибух на шахті "Степова" з роботами зі збільшення обсягів видобутку.
Попередньо, за його словами, кваліфікується вибух метану.
"Буде створена комісія, яка проведе розслідування, і вона зробить висновок, чи порушувалися правила техніки безпеки. Навантаження не збільшувалися. Навпаки, порівняно з попереднім часом ми не збільшували обсягів видобутку. Але те, що повністю готувалися всі засоби для того, щоб збільшувати видобуток у зв'язку з блокадою, це очевидно... У зв'язку з тим, що ми перестали отримувати вугілля зі сходу України, ми готувалися до того, щоб збільшити обсяги видобутку на "Львіввугіллі". Чи пов'язаний вибух на шахті з проведенням робіт зі збільшення обсягів, дасть висновок тільки комісія", - заявив він в ефірі телеканалу "112 Україна".
Оновлення 15:39. Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 ("Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Про це повідомляють на сайті поліції.
"За попередніми даними, обвалення сталося в результаті вибуху метану. Загинули вісім гірників, шестеро травмовані, ще 20 врятовані. Вже відкрито кримінальне провадження, на місці події працює слідчо-оперативна група", - повідомив начальник ГУ Нацполіції у Львівській області Валерій Середа.
Оновлення 16:23. Усі гірники, які після вибуху залишилися під землею, підняті на поверхню, повідомляє ДСНС.
"Станом на 15:30 усіх гірників піднято на поверхню. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено п'ять відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля", - йдеться в повідомленні.
Держпідприємство "Львіввугілля" включає сім робочих шахт. Шахта №10 "Степова" (колишня "Великомостівська") була відкрита 1978 року. На ній видобувають вугілля марки Г, проектна потужність шахти - 2400 тисяч тонн. Розташована в селі Глухів Сокальського району.
Нагадаємо, у серпні минулого року в результаті вибуху на шахтоуправлінні "Покровське" у Донецькій області, госпіталізовано шістьох гірників.
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