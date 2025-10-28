У Хмельницькому через вибух обвалилася частина багатоповерхівки

Зруйновано кілька поверхів будинку.

У Хмельницькому, на вулиці Тернопільській, пролунав вибух у багатоквартирному житловому будинку.

Унаслідок вибуху зруйновано кілька поверхів. За попередньою інформацією від ДСНС, у будинку стався вибух побутового газу.

На місці події працюють усі екстрені служби — рятувальники, медики, газова служба, Червоний хрест, психологи ДСНС та правоохоронці. Обставини та причину вибуху зʼясовують відповідні служби.