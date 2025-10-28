У Хмельницькому через вибух обвалилася частина багатоповерхівки
28 жовтня 2025, 17:31
фото поліції Хмельниччини
Зруйновано кілька поверхів будинку.
У Хмельницькому, на вулиці Тернопільській, пролунав вибух у багатоквартирному житловому будинку.
Про це повідомила поліція.
Унаслідок вибуху зруйновано кілька поверхів. За попередньою інформацією від ДСНС, у будинку стався вибух побутового газу.
На місці події працюють усі екстрені служби — рятувальники, медики, газова служба, Червоний хрест, психологи ДСНС та правоохоронці. Обставини та причину вибуху зʼясовують відповідні служби.
За даними ДСНС, унаслідок вибуху постраждали 5 людей, в тому числі одна дитина. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін уточнив, що вибух спричинив порізи ноги в однієї людини та стрес у чотирьох. Вони отримали медичну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.
За попередніми даними, під завалами може перебувати людина.
Частково зруйновані 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені. Наразі розбір завалів триває. Співробітники міської ради визначають потребу у відселенні людей та загрозу подальшого руйнування будинку.
Власники квартир, які постраждали, можуть звертатися до працівників міськради на місці або телефонувати на телефони: 1580 або 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80.