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Військовий гелікоптер розбився біля Краматорська

За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач
Неподалік Краматорська на Донеччині зазнав авіакатастрофи військовий гелікоптер Мі-2.
Військовий гелікоптер розбився біля Краматорська Фото: dt.ua

Сьогодні, в районі населеного пункту Малинівка, що неподалік Краматорська, розбився військовий гелікоптер Мі-2.

За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач. Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.

Наразі, для з’ясування та уточнення причин авіаційної катастрофи та евакуації загиблих членів екіпажу, на місці падіння вертольота працюють чергові сили пошуково-рятувального забезпечення та група офіцерів штабу АТО.

За фактом падіння гелікоптера призначено розслідування.

Як повідомляв iPress.ua, у листопаді п'ятеро постраждали при падінні вертольота на територію приватного домоволодіння в Сочі, ще один загинув.

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26 03 2017 17:27
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