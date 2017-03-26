CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНеподалік Краматорська на Донеччині зазнав авіакатастрофи військовий гелікоптер Мі-2.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Військовий гелікоптер розбився біля Краматорська
За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач
Фото: dt.ua
Сьогодні, в районі населеного пункту Малинівка, що неподалік Краматорська, розбився військовий гелікоптер Мі-2.
За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач. Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.
Наразі, для з’ясування та уточнення причин авіаційної катастрофи та евакуації загиблих членів екіпажу, на місці падіння вертольота працюють чергові сили пошуково-рятувального забезпечення та група офіцерів штабу АТО.
За фактом падіння гелікоптера призначено розслідування.
Як повідомляв iPress.ua, у листопаді п'ятеро постраждали при падінні вертольота на територію приватного домоволодіння в Сочі, ще один загинув.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 03 2017 17:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків