Польські військові попередили цивільні літаки про активізацію військової авіації біля східних кордонів Польщі

Раніше, 23 січня, Польща активізувала авіацію на тлі масованої ракетної атаки рф на Україну.

У Польщі видали навігаційне попередження для користувачів повітряного простору вздовж кордону з росією та білоруссю. У попередженні йдеться про можливість "незапланованої військової діяльності".

Про це повідомляє Оперативне командування видів Збройних сил Польщі у Twitter.

Польське агентство аеронавігаційних послуг видало навігаційне попередження (NOTAM), яке буде діяти з 5 лютого до 5 травня 2024 року.

NOTAM видали, щоб попередити цивільних користувачів повітряного простору про можливу підвищену активність військових літаків у східній частині повітряного простору Польщі у відповідь на "загрозливу ситуацію на східному кордоні".

"Навігаційні попередження – незапланована військова діяльність, пов’язана із забезпеченням національної безпеки – є рутинним повідомленням у випадках, коли необхідно гарантувати безпеку руху в польському повітряному просторі", – пояснили в оперативному командуванні.

Раніше, 23 січня, Польща активізувала авіацію на тлі масованої ракетної атаки рф на Україну.

Перші висновки Технічного інституту Повітряних сил Польщі вказують на те, що уламки ракети, знайдені поблизу міста Бидгоща – від російської Х-55.

Інститут ВПС робить експертний висновок щодо знайдених уламків ракети для прокуратури Польщі. Справа набула розголосу наприкінці квітня, коли залишки кількаметрової ракети знайшов у лісі випадковий свідок.