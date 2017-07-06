Внаслідок терактів в Тегерані загинули 12 осіб, 42 - поранено
За словами начальника центру Іракської невідкладної медичної допомоги, загальна кількість жертв двох терористичних атак становить дванадцять, а 42 людини отримали поранення, повідомляє видання MEHR News Agency.
Усі чотири терористи були вбиті, а терористична операція, що розпочалася у 10:15, закінчилася приблизно через п'ять годин. Двоє терористів були вбиті, підірвавши себе.
Як повідомляє агентство Irna з посиланням на заяву заступника глави МВС Ірану Хоссейна Зульфікар, терористи, які напали на парламент Ірану, були переодягнені в жіночий одяг.
Тим часом, в будівлі парламенту, не дивлячись на атаку, пройшло відкрите засідання. Спікер Алі Ларіджані назвав стрілянину у будівлі законодавчого органу "незначним інцидентом".
Нагадаємо, що терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракти, що сталися сьогодні в Тегерані - в парламенті і в мавзолеї Хомейні.
Згодом, у мережі з'явилися перші фото і відео після атаки на парламент в Тегерані.
Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що "сьогодні знову дуже сумний день".
"Я стежу за атаками. Я буду на зв'язку з міністром [закордонних справ Ірану Завадом] Заріфом", - додала вона.
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