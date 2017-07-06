Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Внаслідок терактів в Тегерані загинули 12 осіб, 42 - поранено

Терористична операція тривала майже п'ять годин
У двох терактах в столиці Ірану - Тегерані загинули 12 чоловік, 42 осіб - отримали різного ступеню поранення.
Внаслідок терактів в Тегерані загинули 12 осіб, 42 - поранено Фото: twitter.com / PressTV

За словами начальника центру Іракської невідкладної медичної допомоги, загальна кількість жертв двох терористичних атак становить дванадцять, а 42 людини отримали поранення, повідомляє видання MEHR News Agency.

Усі чотири терористи були вбиті, а терористична операція, що розпочалася у 10:15, закінчилася приблизно через п'ять годин. Двоє терористів були вбиті, підірвавши себе.

Як повідомляє агентство Irna з посиланням на заяву заступника глави МВС Ірану Хоссейна Зульфікар, терористи, які напали на парламент Ірану, були переодягнені в жіночий одяг.

Тим часом, в будівлі парламенту, не дивлячись на атаку, пройшло відкрите засідання. Спікер Алі Ларіджані назвав стрілянину у будівлі законодавчого органу "незначним інцидентом".

Нагадаємо, що терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракти, що сталися сьогодні в Тегерані - в парламенті і в мавзолеї Хомейні.

Згодом, у мережі з'явилися перші фото і відео після атаки на парламент в Тегерані.

Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що "сьогодні знову дуже сумний день".

"Я стежу за атаками. Я буду на зв'язку з міністром [закордонних справ Ірану Завадом] Заріфом", - додала вона.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 06 2017 15:19
ТЕГИ: теракт, Іран
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.