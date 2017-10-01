Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ВООЗ прогнозує, що в XXI столітті через тютюн станеться до одного мільярда випадків смерті

Смертність через куріння переважно збільшується в країнах з низьким і середнім рівнем доходів населення
Всесвітня організація охорони здоров'я і американський Національний інститут раку випустили доповідь, де йдеться про те, що світова економіка щорічно втрачає понад трильйон доларів через наслідки куріння.
ВООЗ прогнозує, що в XXI столітті через тютюн станеться до одного мільярда випадків смерті Фото: yadrin.com

У цю суму входять витрати на лікування захворювань, спричинених курінням, і зниження продуктивності праці. У майбутньому збитки лише зростатимуть, вважають автори доповіді.

Сума збитку вже значно перевищує доходи тютюнових компаній, які оцінюють у 269 мільярдів доларів у 2013-2014 роках, інформує Reuters.

За оцінками ВООЗ, до 2030 року кількість смертей, спричинених курінням, збільшиться із нинішніх шести мільйонів на рік до восьми мільйонів. Переважно за рахунок країн з низьким і середнім рівнем доходів населення.

Споживання тютюну є одним з основних факторів ризику розвитку цілої низки хронічних хвороб, включаючи рак, недуги легенів і серцево-судинні захворювання.

Незважаючи на це, споживання тютюну дуже поширене в усьому світі. У низці країн прийнято закони, що обмежують рекламу тютюну, встановлюють коло осіб, які можуть купувати і споживати тютюнові вироби, а також регулюють зони для куріння.

У 20 столітті тютюн став причиною 100 мільйонів випадків смерті. За умови збереження нинішніх тенденцій у 21 столітті через нього станеться до одного мільярда випадків смерті.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я австралійського штату Квінсленд Кемерон Дік запропонував ввести довічну заборону на куріння для народжених після 2001 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 01 2017 11:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.