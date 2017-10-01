ВООЗ прогнозує, що в XXI столітті через тютюн станеться до одного мільярда випадків смерті
У цю суму входять витрати на лікування захворювань, спричинених курінням, і зниження продуктивності праці. У майбутньому збитки лише зростатимуть, вважають автори доповіді.
Сума збитку вже значно перевищує доходи тютюнових компаній, які оцінюють у 269 мільярдів доларів у 2013-2014 роках, інформує Reuters.
За оцінками ВООЗ, до 2030 року кількість смертей, спричинених курінням, збільшиться із нинішніх шести мільйонів на рік до восьми мільйонів. Переважно за рахунок країн з низьким і середнім рівнем доходів населення.
Споживання тютюну є одним з основних факторів ризику розвитку цілої низки хронічних хвороб, включаючи рак, недуги легенів і серцево-судинні захворювання.
Незважаючи на це, споживання тютюну дуже поширене в усьому світі. У низці країн прийнято закони, що обмежують рекламу тютюну, встановлюють коло осіб, які можуть купувати і споживати тютюнові вироби, а також регулюють зони для куріння.
У 20 столітті тютюн став причиною 100 мільйонів випадків смерті. За умови збереження нинішніх тенденцій у 21 столітті через нього станеться до одного мільярда випадків смерті.
Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я австралійського штату Квінсленд Кемерон Дік запропонував ввести довічну заборону на куріння для народжених після 2001 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: