ВООЗ прогнозує, що в XXI столітті через тютюн станеться до одного мільярда випадків смерті

Смертність через куріння переважно збільшується в країнах з низьким і середнім рівнем доходів населення

Всесвітня організація охорони здоров'я і американський Національний інститут раку випустили доповідь, де йдеться про те, що світова економіка щорічно втрачає понад трильйон доларів через наслідки куріння.

У цю суму входять витрати на лікування захворювань, спричинених курінням, і зниження продуктивності праці. У майбутньому збитки лише зростатимуть, вважають автори доповіді.

Сума збитку вже значно перевищує доходи тютюнових компаній, які оцінюють у 269 мільярдів доларів у 2013-2014 роках, інформує Reuters.

За оцінками ВООЗ, до 2030 року кількість смертей, спричинених курінням, збільшиться із нинішніх шести мільйонів на рік до восьми мільйонів. Переважно за рахунок країн з низьким і середнім рівнем доходів населення.

Споживання тютюну є одним з основних факторів ризику розвитку цілої низки хронічних хвороб, включаючи рак, недуги легенів і серцево-судинні захворювання.

Незважаючи на це, споживання тютюну дуже поширене в усьому світі. У низці країн прийнято закони, що обмежують рекламу тютюну, встановлюють коло осіб, які можуть купувати і споживати тютюнові вироби, а також регулюють зони для куріння.

У 20 столітті тютюн став причиною 100 мільйонів випадків смерті. За умови збереження нинішніх тенденцій у 21 столітті через нього станеться до одного мільярда випадків смерті.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я австралійського штату Квінсленд Кемерон Дік запропонував ввести довічну заборону на куріння для народжених після 2001 року.