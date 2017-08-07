CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа третьому поверсі будинку в Голосіївському районі столиці, де сьогодні стався вибух, рятувальники виявили під завалами тіло чоловіка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух у Києві: Під завалами знайшли тіло чоловіка
Кількість жертв зросла до двох
Фото:112.ua
Під час пошуково-рятувальних робіт під завалами рятувальники знайшли тіло чоловіка. Медики передали їм носилки для того, щоб тіло можна було спустити з третього поверху.
Ноші з тілом людини зафіксували на лебідці і кран опустив їх на землю, - повідомляє "УНН".
Батько чоловіка, якого шукали під завалами, впізнав у загиблому свого сина.
Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що троє постраждалих від вибуху в житловому будинку Києва відмовилися від госпіталізації, одна жінка загинула.
Нагадаємо, трьохповерховий житловий будинок на проспекті Голосіївському, 70 в Києві частково обвалився в результаті вибуху газу.
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08 07 2017 20:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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