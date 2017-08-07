Вибух у Києві: Під завалами знайшли тіло чоловіка

Кількість жертв зросла до двох

На третьому поверсі будинку в Голосіївському районі столиці, де сьогодні стався вибух, рятувальники виявили під завалами тіло чоловіка.

Під час пошуково-рятувальних робіт під завалами рятувальники знайшли тіло чоловіка. Медики передали їм носилки для того, щоб тіло можна було спустити з третього поверху.

Ноші з тілом людини зафіксували на лебідці і кран опустив їх на землю, - повідомляє "УНН".

Батько чоловіка, якого шукали під завалами, впізнав у загиблому свого сина.

Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що троє постраждалих від вибуху в житловому будинку Києва відмовилися від госпіталізації, одна жінка загинула.

Нагадаємо, трьохповерховий житловий будинок на проспекті Голосіївському, 70 в Києві частково обвалився в результаті вибуху газу.