Єгипет залишить старі ціни на візи до 1 липня

Єгипет відклав підвищення візового збору з 25$ до 60$ до 1 липня.

Про це повідомляє агентство АР з посиланням на представників міністерства туризму Єгипту.

Ніяких подробиць такого рішення в міністерстві не повідомили. Однак єгипетські офіційні особи пояснили, що перенесення термінів було зроблене на прохання лідерів туристичного сектора, які попередили, що введення більш високих цін на візи в міжсезоння боляче відіб'ється на галузі.

Відзначається, що представники міністерства туризму говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені інформувати ЗМІ.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Єгипет з 1 березня піднімає вартість віз для туристів, які в'їжджають в країну, з 25 до 60 доларів.