CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЄгипет відклав підвищення візового збору з 25$ до 60$ до 1 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Єгипет залишить старі ціни на візи до 1 липня
Перенесення термінів було зроблене на прохання лідерів туристичного сектора
Фото: ukrtvory.com.ua
Про це повідомляє агентство АР з посиланням на представників міністерства туризму Єгипту.
Ніяких подробиць такого рішення в міністерстві не повідомили. Однак єгипетські офіційні особи пояснили, що перенесення термінів було зроблене на прохання лідерів туристичного сектора, які попередили, що введення більш високих цін на візи в міжсезоння боляче відіб'ється на галузі.
Відзначається, що представники міністерства туризму говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені інформувати ЗМІ.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Єгипет з 1 березня піднімає вартість віз для туристів, які в'їжджають в країну, з 25 до 60 доларів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 02 2017 06:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків