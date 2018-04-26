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Європол закрив один із найнебезпечніших у світі сайтів

За останні кілька років за допомогою WebStresser було скоєно понад 4 млн DDoS-атак
Поліцейська служба Європейського союзу (Європол) закрила сайт Webstresser.org, який вважали одним з найбільших у світі сервісів із здійснення замовлених DDoS-атак.
Європол закрив один із найнебезпечніших у світі сайтів Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Європолу.

24 квітня адміністраторів ресурсу заарештували в рамках міжнародної операції Power Off - арешти були проведені у Великобританії, Хорватії, Канаді та Сербії.

Webstresser.org вважали одним з найбільших у світі сервісів із здійснення замовлених DDoS-атак. На момент закриття на ньому було зареєстровано 136 тисяч користувачів.

За останні кілька років за допомогою WebStresser було скоєно понад 4 млн атак. Цілями ставали критично важливі онлайн-сервіси, банки, урядові ресурси, а також сервери ігрової індустрії.

Зазначається, що стосовно активніших користувачів WebStresser в Нідерландах, Іспанії, Італії, Хорватії, Великобританії, Австралії, Канаді та Гонконгу були вжиті заходи.

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26 04 2018 23:45
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