Євросоюз офіційно продовжив економічні санкції проти Росії

"Рада ЄС продовжила економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки до 31 липня 2019 року"

Євросоюз продовжив проти Росії дію економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами РФ, до 31 липня 2019 року.

"Рада ЄС продовжила економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки до 31 липня 2019 року", - повідомляє "Громадське".

Зазначається, що рішення ухвалене у зв'язку зі звітом президента Франції та канцлерки ФРН у Раді від 13-14 грудня щодо стану виконання Мінських угод.

"Зважаючи на те, що прогресу не досягнуто, Європейська Рада ухвалила політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії", - зазначили у Раді ЄС.

Додамо, Сполучені Штати запровадило санкції проти 18 росіян, серед яких агенти ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга, підозрювані в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.