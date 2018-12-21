ПОЛІТИКА НОВИНИЄвросоюз продовжив проти Росії дію економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами РФ, до 31 липня 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євросоюз офіційно продовжив економічні санкції проти Росії
"Рада ЄС продовжила економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки до 31 липня 2019 року"
Фото: з вільних джерел
"Рада ЄС продовжила економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки до 31 липня 2019 року", - повідомляє "Громадське".
Зазначається, що рішення ухвалене у зв'язку зі звітом президента Франції та канцлерки ФРН у Раді від 13-14 грудня щодо стану виконання Мінських угод.
"Зважаючи на те, що прогресу не досягнуто, Європейська Рада ухвалила політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії", - зазначили у Раді ЄС.
Додамо, Сполучені Штати запровадило санкції проти 18 росіян, серед яких агенти ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга, підозрювані в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.
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