США запровадили санкції проти підозрюваних в отруєнні Скрипаля агентів ГРУ

У їхній біографії "немає нічого кримінального"

Сполучені Штати запровадило санкції проти 18 росіян, серед яких агенти ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга, підозрювані в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Мішкін, відомий як "Александр Петров" та Чепіга, відомий як "Руслан Боширов" потрапили у список санкцій США, "пов'язаних із Україною та Росією", повідомляє "Громадське".

У Міністервстві фінансів зазначили, що 15 з 18 осіб у списку пов'язані з ГРУ. Деяким з них США влітку заочно висунули звинувачення у зламі в 2016 році комп'ютерів Демократичної партії і кандидата в президенти Хілларі Клінтон. Під санкції також потрапило Федеральне агентство новин, яке пов'язують з російськими бізнесменом Євгеном Пригожиним.

5 вересня британські прокурори назвали причетними до отруєння колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його дочки Юлії двох росіян - Олександра Петрова і Руслана Боширова. Британія запевняє - це офіцери розвідки.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що це цивільні громадяни й у їхній біографії "немає нічого кримінального".

Нагадаємо, видання The Insider і проект розслідувань Bellingcat 26 вересня повідомили, що Анатолій Чепіга - це справжнє ім'я Руслана Боширова - його та ще одного росіянина Олександра Петрова (насправді Олександра Мішкіна) Велика Британія звинуватила у отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

На документах Боширова та Петрова були позначки, які свідчать, що вони співробітники спецслужб.

Російський телеканал Russia Today опублікував інтерв'ю з двома чоловіками, що назвалися Олександром Петровим і Русланом Бошировим. Люди з такими іменами підозрюються британським слідством в отруєнні екс-співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у місті Солсбері, в березні 2018 року.

Додамо, що Кабінет міністрів вніс пропозиції до Ради національної безпеки та оборони (РНБО) застосувати нові санкції проти Росії.