Уряд вніс на розгляд РНБО нові санкції проти Росії

Це рішення кабмін ухвалив за поданням Міністерства

Кабінет міністрів вніс пропозиції до Ради національної безпеки та оборони (РНБО) застосувати нові санкції проти Росії.

Зазначається, що це рішення кабмін ухвалив за поданням Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, повідомляє "Громадське".

За інформацією відомства, санкції будуть запроваджені проти фізичних та юридичних осіб, "які створюють реальні або потенційні загрози національним інтересам України, порушують інтереси суспільства та держави, призводять до завдання майнових втрат, створюють перешкоди для повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод".

Зокрема обмежувальні заходи будуть застосовані:

до 23 фізичних осіб, які були залучені до проведення незаконних археологічних пошукових робіт на об’єктах культурної спадщини чи взяли участь у заходах, спрямованих на легітимізацію незаконної окупації АР Крим та м. Севастополь;

до деякіх російських підприємств та підприємств з країн Європи, які забезпечують діяльність ТОВ «Титанові інвестиції» в м. Армянськ на теріторії АР Крим

до 14 юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг для заводів оборонно-промислового комплексу РФ на тимчасво окупованих територіях;

до деякіх юридичних осіб, залучених до організації перевезень через порти «Темрюк», «Кавказ» та Керченську паромну переплаву;

до деякіх фізичних осіб, які є керівниками/засновниками юридичних осіб, залучених до незаконного будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

Додамо, Європейський Союз прийняв рішення продовжити на півроку санкції проти Росії, введені через агресію проти України.