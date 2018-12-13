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ЄС продовжив санкції проти Росії ще на півроку

Санкції продовжено у зв'язку з нульовим прогресом в реалізації Мінських угод
Європейський Союз прийняв рішення продовжити на півроку санкції проти Росії, введені через агресію проти України.
ЄС продовжив санкції проти Росії ще на півроку Фото:shutterstock.com

"ЄС одностайно продовжує економічні санкції проти Росії в зв'язку з нульовим прогресом в реалізації Мінських угод", -  заявив голова Європейської ради Дональд Туск.

Економічні санкції, що стосуються окремих секторів економіки Росії, були спочатку введені 31 липня 2014 року терміном на один рік у відповідь на російську агресію проти України.

Нагадаємо, що Європейський парламент 12 грудня схвалив резолюцію, яка закликає до посилення санкцій ЄС проти Росії, якщо українські військовослужбовці, захоплені 25 листопада в Чорному морі, не будуть звільнені.

Додамо, Кабінет Міністрів схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції застосування санкцій до юридичних осіб у зв'язку зі збройною агресією Росії терміном на три роки.

 

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13 12 2018 20:15
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