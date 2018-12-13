ЄС продовжив санкції проти Росії ще на півроку
"ЄС одностайно продовжує економічні санкції проти Росії в зв'язку з нульовим прогресом в реалізації Мінських угод", - заявив голова Європейської ради Дональд Туск.
Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements.— Donald Tusk (@eucopresident) 13 грудня 2018 р.
Економічні санкції, що стосуються окремих секторів економіки Росії, були спочатку введені 31 липня 2014 року терміном на один рік у відповідь на російську агресію проти України.
Нагадаємо, що Європейський парламент 12 грудня схвалив резолюцію, яка закликає до посилення санкцій ЄС проти Росії, якщо українські військовослужбовці, захоплені 25 листопада в Чорному морі, не будуть звільнені.
Додамо, Кабінет Міністрів схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції застосування санкцій до юридичних осіб у зв'язку зі збройною агресією Росії терміном на три роки.
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