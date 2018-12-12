Європарламент закликав посилити санкції проти Росії

Також ОБСЄ закликають розширити мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні на регіон Азовського моря

Європейський парламент 12 грудня схвалив резолюцію, яка закликає до посилення санкцій ЄС проти Росії, якщо українські військовослужбовці, захоплені 25 листопада в Чорному морі, не будуть звільнені.

433 європарламентарів проголосували "за", 105 - "проти", утрималися 30 депутатів, інформує "Європейська правда".

Європарламентарі засуджують навмисний акт агресії Росії проти України, здійснений 25 листопада у Керченській протоці, та вимагають негайного і безумовного звільнення українських кораблів та моряків, які повинні отримати статус військовополонених.

"Ми закликаємо ЄС та держави-члени ввести цілеспрямовані санкції в разі, якщо 24 українських військовослужбовців не будуть звільнені і в разі подальшої військової ескалації", - йдеться у резолюції.

Поправка також містить заклик до ОБСЄ розширити мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні на регіон Азовського моря.

"Європарламент закликає країни-члени закрити доступ до портів ЄС для російських суден, які прибувають з Азовського моря, доки Росія не відновить вільну навігацію через Керченську протоку та в Азовському морі", - сказано у документі.

Нагадаємо, що Німеччина вважає недоцільними нові санкції ЄС проти Росії у зв'язку з агресією проти України, допоки триватимуть зусилля щодо деескалації конфлікту.