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Уряд підготував новий список санкцій проти Росії

Перелік юросіб, які потрапили під обмеження, має гриф "для службового користування"
Кабінет Міністрів схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції застосування санкцій до юридичних осіб у зв'язку зі збройною агресією Росії терміном на три роки.
Уряд підготував новий список санкцій проти Росії Фото: gettyimages.com

"У зв'язку зі збройною агресією РФ проти України, сприянням і фінансуванням нею терористичної діяльності в Україні, що призвело до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини території, численних людських жертв, реальних і потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці і суверенітету України... схвалити і внести на розгляд РНБО пропозицію про застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб згідно з додатком", - йдеться розпорядженні уряду №970 від 12 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У документі також зазначено, що перелік юросіб має гриф "для службового користування".

Нагадаємо, що Європейський парламент 12 грудня схвалив резолюцію, яка закликає до посилення санкцій ЄС проти Росії, якщо українські військовослужбовці, захоплені 25 листопада в Чорному морі, не будуть звільнені.

 

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13 12 2018 16:56
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