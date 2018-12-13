Уряд підготував новий список санкцій проти Росії
"У зв'язку зі збройною агресією РФ проти України, сприянням і фінансуванням нею терористичної діяльності в Україні, що призвело до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини території, численних людських жертв, реальних і потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці і суверенітету України... схвалити і внести на розгляд РНБО пропозицію про застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб згідно з додатком", - йдеться розпорядженні уряду №970 від 12 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У документі також зазначено, що перелік юросіб має гриф "для службового користування".
Нагадаємо, що Європейський парламент 12 грудня схвалив резолюцію, яка закликає до посилення санкцій ЄС проти Росії, якщо українські військовослужбовці, захоплені 25 листопада в Чорному морі, не будуть звільнені.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата