Уряд підготував новий список санкцій проти Росії

Кабінет Міністрів схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції застосування санкцій до юридичних осіб у зв'язку зі збройною агресією Росії терміном на три роки.

"У зв'язку зі збройною агресією РФ проти України, сприянням і фінансуванням нею терористичної діяльності в Україні, що призвело до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини території, численних людських жертв, реальних і потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці і суверенітету України... схвалити і внести на розгляд РНБО пропозицію про застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб згідно з додатком", - йдеться розпорядженні уряду №970 від 12 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У документі також зазначено, що перелік юросіб має гриф "для службового користування".