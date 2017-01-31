З 6 лютого стартує реєстрація на ЗНО
Про це на брифінгу повідомив директор УЦОЯО Вадим Карандій.
Він також зазначив, що зміни до реєстраційних даних вноситимуться до 31 березня. Основна сесія ЗНО триватиме з 23 травня по 16 червня, повідомляє "Укрінформ".
З 3 до 20 травня пройде реєстрація на додаткову сесію ЗНО для учасників АТО та осіб, що проживають на неконтрольованих територіях. Додаткова сесія пройде з 3 по 12 липня.
Обов'язковий предмет для ЗНО, результати якого будуть враховуватися як державна підсумкова атестація, - українська мова та література. Другим обов'язковим предметом є математика або історія України. Результати цих з предметів також будуть зараховані як ДПА. Третій предмет випускник обирає з переліку 12 предметів, з яких проводиться тестування. Четвертий предмет випускник обирає за власним бажанням, результати з нього будуть зараховані як результат вступу до ВНЗ.
Карандій підкреслив, що навчальний заклад не може впливати на вибір учнями предметів для складання ЗНО.
Випускники шкіл реєструються через загальноосвітній заклад. Всі інші особи, які бажають скласти ЗНО, можуть зареєструватися самостійно через сайт УЦОЯО та регіональних центрів.
При вступі до ВНЗ у 2017 році будуть враховуватися результати ЗНО 2016 року.
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