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З початку бойових дій на Донбасі загинули 467 десантників

Близько 3800 воїнів-десантників були нагороджені
467 військовослужбовців Високомобільних десантних військ загинули з початку бойових дій на Донбасі
З початку бойових дій на Донбасі загинули 467 десантників Фото:Сайт Міноборони України

Про це під час урочистостей у Дніпропетровській області з нагоди Дня ВДВ заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, повідомляє сайт Міноборони.

"467 крилатих піхотинців віддали своє життя за свободу і незалежність України. Героїчні подвиги воїнів-десантників у Слов'янську і Червоному Лимані, на Саур-Могилі і Карачуні, в Ізвариному, Дебальцевому, Авдіївці і багатьох інших містах Донецької та Луганської областей назавжди увійдуть у кожне українське серце, стануть символом стійкості та вірності військовій присязі", - зазначив Муженко.

Близько 3800 воїнів-десантників нагороджені державними та відомчими нагородами за мужність і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань. Двадцятьом присвоєно найвище звання - Герой України, шестеро з них отримали його посмертно.

Раніше Генштаб повідомляв, що з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.

Впродовж минулого року на Донбасі загинули 467 українських військовослужбовців.

Від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 3064 силовиків, ще 10 753 дістали поранення.

 

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02 08 2017 14:59
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