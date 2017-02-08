З початку бойових дій на Донбасі загинули 467 десантників

467 військовослужбовців Високомобільних десантних військ загинули з початку бойових дій на Донбасі

Про це під час урочистостей у Дніпропетровській області з нагоди Дня ВДВ заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, повідомляє сайт Міноборони.

"467 крилатих піхотинців віддали своє життя за свободу і незалежність України. Героїчні подвиги воїнів-десантників у Слов'янську і Червоному Лимані, на Саур-Могилі і Карачуні, в Ізвариному, Дебальцевому, Авдіївці і багатьох інших містах Донецької та Луганської областей назавжди увійдуть у кожне українське серце, стануть символом стійкості та вірності військовій присязі", - зазначив Муженко.

Близько 3800 воїнів-десантників нагороджені державними та відомчими нагородами за мужність і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань. Двадцятьом присвоєно найвище звання - Герой України, шестеро з них отримали його посмертно.

Раніше Генштаб повідомляв, що з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.