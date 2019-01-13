З початку війни на Донбасі на мінах підірвалися 833 цивільних

З початку агресії РФ на Донбасі в результаті підриву на мінах і вибухонебезпечних залишках війни постраждали 833 людини: загинули 269 цивільних осіб, ще 564 отримали поранення.

Такі цифри надало управління екологічної безпеки і протимінної діяльності Міністерства оборони України у відповідь на запит УНН.

"З початку агресії Російської Федерації на територіях Донецької та Луганської областей в результаті підриву на мінах і вибухонебезпечних залишках війни постраждали 833 цивільних особи (269 загинули і 564 поранено), з них 125 дітей (27 загинули і 98 поранено)", - йдеться у відповіді на запит.

В управлінні зазначили, що останнім часом кількість випадків підриву цивільного населення на мінах збільшилася в окремих районах Донецької та Луганської областей тимчасово непідконтрольних уряду України і в сірій зоні.

Так, за останні три місяці зафіксовано 17 випадків підриву на мінах, з них - всього два на підконтрольній уряду України території. Внаслідок цього вісім людей загинули і 13 отримали поранення.

Також повідомляється, що в 2018 році в ОРДЛО і в сірій зоні сталося 65 підривів військовослужбовців на мінах, внаслідок чого загинули 25 військових, 84 - отримали поранення.

Від розриву мін на Донбасі з початку 2019 року загинули 10 людей.

Нагадаємо, Міністерство оборони України опублікувало інтерактивну картутериторій Донецької та Луганської областей, забруднених мінами та вибухонебезпечними пережитками війни.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубко, близько 30% території України потребують розмінування.

Раніше фахівці заявляли, що на розмінування Донбасу потрібно 10-15 років і цей процес коштуватиме Україні не один мільярд доларів.