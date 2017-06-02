За минулу добу в зоні АТО загинули ще троє українських військових, - Мотузяник

Спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що троє українських військовослужбовців загинули, ще вісім отримали поранення внаслідок бойових дій у зоні АТО в неділю, 5 лютого.

"Всього за добу загинуло троє українських військових - один під Троїцьким, двоє в районі населеного пункту Галицинівка. Там же був поранений один український військовий, двоє отримали поранення на Світлодарській дузі, по одному бійцю поранено в районі шахти "Бутівка", Пісках, Чермалику, Гнутовому та Широкиному", - заявив Мотузяник під час брифінгу, інформує "Дзеркало тижня".

На луганському напрямку найзапекліші бої велися в Попаснянському районі з епіцентром у Троїцькому. Обстріли не припинялися весь день і активізувалися вночі, при цьому бойовики застосовували артилерію і міномети. На інших ділянках напрямку важке озброєння не застосовувалося. Окупанти провели низку провокацій у районі Бахмутської траси і Станиці Луганської. В районі Станиці Луганської після заходу сонця працювали ворожі снайпери. Всього за добу на цьому напрямку зафіксовано 29 обстрілів, половина з них – із використанням важкого озброєння.

На донецькому напрямку бойові дії під Авдіївкою велися практично цілодобово. Режим "тиші", що розпочався о 9:00 ранку, через чотири години був порушений артилерійським вогнем бойовиків. Пізніше окупанти підтягнули танки та відкрили вогонь з них. По позиціях українських військових в районі шахти "Бутівка" і Донецького аеропорту велися багатогодинні обстріли з танків, мінометів та артилерії. Після півночі під реактивний вогонь бойовиків потрапила Галицинівка – по ній з боку окупованої Михайлівки випустили половину боєкомплекту РСЗВ БМ-21 "Град". На Світлодарській дузі російсько-терористичні війська вели вогонь з великокаліберної зброї. В районі Горлівського периметра ворожі обстріли були епізодичними, бойовики використовували легке озброєння.

На маріупольському напрямку окупанти після півночі обстріляли Мар'їнку з мінометів, у Красногорівці обстріли велися цілодобово. По Новотроїцькому бойовики відкривали вогонь чотири рази до сходу сонця, при цьому три рази – з гармат і мінометів. На ділянці Павлопіль-Широкине ворожі обстріли тривали весь день, російсько-терористичні війська тут активно застосовували крупнокаліберну артилерію і міномети, в Широкиному епізодично використовувалися танки. Вранці і ввечері позиції бійців ЗСУ в Талаківці та Сартані бойовики накривали реактивним вогнем з РСЗВ. Всього за добу на цьому напрямку зафіксовано 65 обстрілів, половина – з використанням важкого озброєння.

Нагадаємо, що за добу, 5 лютого, у зоні проведення АТО зафіксовано 94 обстріли, бойовики вели вогонь з танків, артилерії, 120- та 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.