Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

За три роки в Росії затримано більше 2 тис українців, - МЗС

У МЗС озвучили дані щодо незаконних затримань українців в Росії
У МЗС заявляють, що понад дві тисячі громадян України було затримано в Росії за останні три роки.
За три роки в Росії затримано більше 2 тис українців, - МЗС МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org

"Більше двох тисяч 300 громадян України затримані чи осуджени в РФ за останні три роки", - розповів на брифінгу речник МЗС Василь Кирилич, передає LIGA.net.

Кирилич підкреслив, що українська консульська служба не ділить українських громадян на простих політв'язнів і політв'язнів з особливим статусом, до долі яких залучено широку увагу. Він зазначив, що консульська служба робить все для захисту інтересів всіх громадян України.

Нагадаємо, що кримський активіст, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2018 16:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.