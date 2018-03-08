CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ МЗС заявляють, що понад дві тисячі громадян України було затримано в Росії за останні три роки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За три роки в Росії затримано більше 2 тис українців, - МЗС
У МЗС озвучили дані щодо незаконних затримань українців в Росії
МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org
"Більше двох тисяч 300 громадян України затримані чи осуджени в РФ за останні три роки", - розповів на брифінгу речник МЗС Василь Кирилич, передає LIGA.net.
Кирилич підкреслив, що українська консульська служба не ділить українських громадян на простих політв'язнів і політв'язнів з особливим статусом, до долі яких залучено широку увагу. Він зазначив, що консульська служба робить все для захисту інтересів всіх громадян України.
Нагадаємо, що кримський активіст, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.
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