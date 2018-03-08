За три роки в Росії затримано більше 2 тис українців, - МЗС

У МЗС заявляють, що понад дві тисячі громадян України було затримано в Росії за останні три роки.

"Більше двох тисяч 300 громадян України затримані чи осуджени в РФ за останні три роки", - розповів на брифінгу речник МЗС Василь Кирилич, передає LIGA.net.

Кирилич підкреслив, що українська консульська служба не ділить українських громадян на простих політв'язнів і політв'язнів з особливим статусом, до долі яких залучено широку увагу. Він зазначив, що консульська служба робить все для захисту інтересів всіх громадян України.

Нагадаємо, що кримський активіст, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.