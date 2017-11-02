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Заборгованість українців за комунальні послуги зросла більш ніж у два рази

На сьогодні борг населення за послуги ЖКГ перевалив за 23 млрд грн
За минулий рік загальна сума заборгованості населення України за оплату послуг ЖКГ збільшилася на 12,5 млрд грн, тобто більше ніж у два рази.
Заборгованість українців за комунальні послуги зросла більш ніж у два рази Фото: rian.com.ua

"На кінець грудня 2016-го заборгованість населення за централізоване опалення й гаряче водопостачання становила 9,4 млрд грн, за газопостачання - 6,4 млрд, утримання будинків і прибудинкових територій - 2,4 млрд, централізоване водопостачання - 1,5 млрд, вивезення побутових відходів - 0,4 млрд, електроенергію - 3,3 млрд грн. Разом - 23,4 млрд грн боргів. Звичайно, ця сума виникла не за рік, але тільки за 2016-й "накопичилося" 12,5 млрд, тобто заборгованість зросла більш як удвічі", - йдеться в статті Юлії Самаєвої "У заручниках безощадності" для DT.UA.

Авторка вказує, що в той же час, за підсумками першого півріччя 2016 року, держава через неадекватні норми споживання та субсидії "переплатила" за газ 11 млрд грн.

"Суми порівнянні, відмінність лише в тому, що борги населення - це живі гроші, які треба витягнути із сімейних бюджетів, а "переплати" держави - це взаємозаліки між постачальниками… і хто там рахує ці "копійки", - підсумовує вона. 

Нагадаємо, що 7 лютого Кабмін ухвалив рішення про зниження соціальних нормативів на послуги ЖКГ з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв населенням.

Як пише Юлія Самаєва, затверджені зміни набудуть чинності вже з наступного опалювального сезону і безпосередньо торкнуться найменш захищених верств населення - одержувачів субсидій.

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11 02 2017 17:53
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