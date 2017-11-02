Заборгованість українців за комунальні послуги зросла більш ніж у два рази
"На кінець грудня 2016-го заборгованість населення за централізоване опалення й гаряче водопостачання становила 9,4 млрд грн, за газопостачання - 6,4 млрд, утримання будинків і прибудинкових територій - 2,4 млрд, централізоване водопостачання - 1,5 млрд, вивезення побутових відходів - 0,4 млрд, електроенергію - 3,3 млрд грн. Разом - 23,4 млрд грн боргів. Звичайно, ця сума виникла не за рік, але тільки за 2016-й "накопичилося" 12,5 млрд, тобто заборгованість зросла більш як удвічі", - йдеться в статті Юлії Самаєвої "У заручниках безощадності" для DT.UA.
Авторка вказує, що в той же час, за підсумками першого півріччя 2016 року, держава через неадекватні норми споживання та субсидії "переплатила" за газ 11 млрд грн.
"Суми порівнянні, відмінність лише в тому, що борги населення - це живі гроші, які треба витягнути із сімейних бюджетів, а "переплати" держави - це взаємозаліки між постачальниками… і хто там рахує ці "копійки", - підсумовує вона.
Нагадаємо, що 7 лютого Кабмін ухвалив рішення про зниження соціальних нормативів на послуги ЖКГ з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв населенням.
Як пише Юлія Самаєва, затверджені зміни набудуть чинності вже з наступного опалювального сезону і безпосередньо торкнуться найменш захищених верств населення - одержувачів субсидій.
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