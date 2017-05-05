Заборонити продаж землі, доки Україна не стане членом ЄС, - Наливайченко
"За жодних умов не можна дозволити цій владі продати на вимогу МВФ чи інших міжнародних поплічників, українську землю. Парламент має ініціювати і підтримати зміни до Конституції, де чітко прописати: забороняється приватизація і продаж землі до того часу, поки Україна не стане членом Євросоюзу", - підкреслив він.
Свою вимогу внесення змін Наливайченко пояснив довірою до інституцій ЄС. Зокрема, прозорих судових інстанцій: "Коли будемо заходити у ЄС ось тоді у нас будуть інші суди. Тоді не олігархи скуплять українську землю, а буде реальний ринок землі і достойна рентна плата за землю, як в європейських країнах. Не за копійки чи машину гною, як зараз", - наголосив лідер руху "Справедливість".
Нагадаємо, що лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вважає неприпустим продаж землі через корупцію у владі і непрозорість цього ринку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків