Заборонити продаж землі, доки Україна не стане членом ЄС, - Наливайченко

Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко закликав заборонити продаж землі доки Україна не стане членом Євросоюзу і закріпити це рішення у Конституції.

"За жодних умов не можна дозволити цій владі продати на вимогу МВФ чи інших міжнародних поплічників, українську землю. Парламент має ініціювати і підтримати зміни до Конституції, де чітко прописати: забороняється приватизація і продаж землі до того часу, поки Україна не стане членом Євросоюзу", - підкреслив він.

Свою вимогу внесення змін Наливайченко пояснив довірою до інституцій ЄС. Зокрема, прозорих судових інстанцій: "Коли будемо заходити у ЄС ось тоді у нас будуть інші суди. Тоді не олігархи скуплять українську землю, а буде реальний ринок землі і достойна рентна плата за землю, як в європейських країнах. Не за копійки чи машину гною, як зараз", - наголосив лідер руху "Справедливість".

Нагадаємо, що лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вважає неприпустим продаж землі через корупцію у владі і непрозорість цього ринку.