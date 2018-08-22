Задля розблокування обміну Київ готовий помилувати ще двох росіян
Таку пропозицію озвучили на засіданні Тристоронньої контактної групи в середу.
"Українська сторона шукає всі можливі шляхи для розблокування процесу звільнення заручників з РФ і з окупованих територій. Зробила чергову конкретну пропозицію росіянам", – повідомляє перший віце-спікер представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.
"Українська сторона готова,як виключення, помилувати двох громадян РФ, які мають проблеми зі здоров‘ям‚ передати їх російському консулу, в присутності представників ОБСЄ і МКЧХ з одночасною передачею Україні українських військовослужбовців, яких більше 3 років незаконно утримують на Донбасі", – пояснює вона.
Також українська сторона висловила глибоке занепокоєння тим фактом, що протягом довгого часу від Росії не надійшло жодної ( ані усної, ані письмової відповіді) на пропозицію Києва передати їм росіян, що здійснили злочини, в обмін на українців в російських тюрмах.
Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко готовий помилувати росіян, яких тримають в Україні, на українських політв'язнів у Російській Федерації.
22 громадян Росії, які відбувають покарання в Україні, написали заяви на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти їх на утримуваних українських політв'язнів.
Раніше такі заяви подали громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, та Олександр Саттаров та Фарух Камалов, які зараз перебувають у Лук’янівському СІЗО.
Разом з тим у Кремлі на прохання матері українського політв'язня Олега Сенцова про помилування сина відповіли, що Сенцов має сам попросити.
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