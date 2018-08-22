Задля розблокування обміну Київ готовий помилувати ще двох росіян

Українська сторона в даний час так і не отримала жодної відповіді від Російської Федерації на пропозицію передати росіян, які утримуються в місцях позбавлення волі в Україні, в обмін на українців в російських в'язницях

Українська сторона готова помилувати двох росіян для обміну на українських військовослужбовців, утримуваних на Донбасі.

Таку пропозицію озвучили на засіданні Тристоронньої контактної групи в середу.

"Українська сторона шукає всі можливі шляхи для розблокування процесу звільнення заручників з РФ і з окупованих територій. Зробила чергову конкретну пропозицію росіянам", – повідомляє перший віце-спікер представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

"Українська сторона готова,як виключення, помилувати двох громадян РФ, які мають проблеми зі здоров‘ям‚ передати їх російському консулу, в присутності представників ОБСЄ і МКЧХ з одночасною передачею Україні українських військовослужбовців, яких більше 3 років незаконно утримують на Донбасі", – пояснює вона.

Також українська сторона висловила глибоке занепокоєння тим фактом, що протягом довгого часу від Росії не надійшло жодної ( ані усної, ані письмової відповіді) на пропозицію Києва передати їм росіян, що здійснили злочини, в обмін на українців в російських тюрмах.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко готовий помилувати росіян, яких тримають в Україні, на українських політв'язнів у Російській Федерації.