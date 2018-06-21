Затриманим у Словаччині українцем виявився колишній начштабу закарпатського "Правого сектору", - ЗМІ

Його розшукувала поліція за тероризм і бандитизм.

Українцем, якого затримали за запитом Інтерполу в Словаччині, є колишній член Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Володимир Гласнер (друг "Глок"), який свого часу був начальником штабу 1-го (закарпатського) запасного батальйону ДУК, - повідомляє LB.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Гласнер з 31 травня 2016 року перебував у розшуку за запитом Закарпатської прокуратури. Його звинувачують за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), ст. 129 (погроза вбивством), ст. 258 (теракт), ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу.

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Перший запасний батальйон ДУК "Правий сектор" було створено 22 липня 2014 року в Ужгороді на базі діючого підрозділу силового блоку "Правого сектору" Закарпатської області.

Володимир Гласнер увійшов у структури закарпатського "Правого сектору" вже після перемоги ужгородського Майдану. До цього в революційній або патріотичній діяльності помічений не був. Після того, як Гласнер увійшов до керівництва "ПС" Закарпаття, на адресу організації почали лунати звинувачення, що вона працює на замовлення і використовує партійний бренд для налагодження контрабандистської діяльності під "дахом" силовиків.

Його звільнили від обов'язків начальника штабу батальйону ДУК у березні 2015 року.

Зазначимо, колишній командир першого запасного батальйону ДУК "ПС" Роман Стойка також перебуває в розшуку в зв'язку з перестрілкою в Мукачеві, що сталася в 2015 році.

11 липня 2015 року бійці "Правого сектору" приїхали в комплекс "Антарес", щоб поговорити з його власником - нардепом Ланьо. Той запросив частину бійців до свого кабінету. В цей час хтось (за основною версією - "правосеки", які залишилися) вистрілив у голову одному з охоронців комплексу. Бійці "Правого сектору" повантажили пораненого в свій джип, проте пізніше дозволили "швидкій" забрати потерпілого. Той згодом помер.

У перестрілці, що зав'язалася з міліцією, двоє бійців ПС були вбиті. Решта прорвали міліцейський кордон з автомобілів, вистріливши по них із гранатометів, і зникли в лісах. У перестрілці отримали поранення ще троє міліціонерів. Пізніше чотирьох бійців ПС затримали, шестеро, в тому числі Стойка, продовжують переховуватися. За версією ПС, вони намагалися зупинити контрабанду. За іншими даними, йшлося про переділ контрабандних потоків.

Як повідомляв iPress.ua, поліція Словаччини зробила заяву про затримання у місті Кошице на запит Києва чоловіка, підозрюваного у скоєнні низки терористичних актів.