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Заверуху випустили під заставу в 1,6 млн грн, - ВІДЕО

Гроші заплатив бізнесмен Олексій Тамразов
Віта Заверуха, одна із затриманих у травні 2015 року за підозрою в нападі на АЗС і вбивстві двох міліціонерів, вийшла на свободу.
Заверуху випустили під заставу в 1,6 млн грн, - ВІДЕО Віта Заверуха. Фото: 20minutvinnitsia

За словами адвоката Заверухи, сума застави становила 1,6 млн грн.

Як повідомив у Facebook громадський активіст Євген Карась, заставу за Заверуху вніс бізнесмен Олексій Тамразов.

Нагадаємо, що 4 травня 2015 року в Києві невідомі в масках зі зброєю напали на автозаправну станцію. Злочинці поранили в руку співробітника АЗС і забрали з каси близько 800 грн. Під час переслідування підозрюваних двоє співробітників міліції загинули. Також у перестрілці загинув один із грабіжників - Вадим Пінус.

Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних - Андрія Романюка, Миколу Мнишенка, Євгенія Кошелюка, Данила Ситнікова. Пізніше заарештували 19-річну Вікторію Заверуху.

Також, Віта Заверуха різала собі вени прямо в залі суду.

Відзначимо, що у травні 2015 року Заверуха публікувала у соцмережі "Вконтакті" фото із нацистською символікою розповідала, що українці і росіяни - один народ, а у всьому винні євреї.

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24 01 2017 17:51
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