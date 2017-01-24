Заверуху випустили під заставу в 1,6 млн грн, - ВІДЕО
За словами адвоката Заверухи, сума застави становила 1,6 млн грн.
Як повідомив у Facebook громадський активіст Євген Карась, заставу за Заверуху вніс бізнесмен Олексій Тамразов.
Нагадаємо, що 4 травня 2015 року в Києві невідомі в масках зі зброєю напали на автозаправну станцію. Злочинці поранили в руку співробітника АЗС і забрали з каси близько 800 грн. Під час переслідування підозрюваних двоє співробітників міліції загинули. Також у перестрілці загинув один із грабіжників - Вадим Пінус.
Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних - Андрія Романюка, Миколу Мнишенка, Євгенія Кошелюка, Данила Ситнікова. Пізніше заарештували 19-річну Вікторію Заверуху.
Також, Віта Заверуха різала собі вени прямо в залі суду.
Відзначимо, що у травні 2015 року Заверуха публікувала у соцмережі "Вконтакті" фото із нацистською символікою розповідала, що українці і росіяни - один народ, а у всьому винні євреї.
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