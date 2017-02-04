Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Жертвами зсувів у Колумбії стали понад 250 людей

У рятувальних роботах беруть участь близько 1100 солдатів і поліцейських
Жертвами зсувів на південному заході Колумбії За останніми даними стало принаймні 254 особи.
Жертвами зсувів у Колумбії стали понад 250 людей Фото: twitter.com/mindefensa

“Колумбійські сили безпеки шукають сотні зниклих людей після важких зсувів, унаслідок яких загинуло щонайменше 254 людини”, - повідомляє BBC.

У рятувальних роботах беруть участь близько 1100 солдатів і поліцейських. За даними армії, принаймні 400 осіб отримали поранення і 200 пропали безвісти в столиці провінції Путумайо.

Президент країни Хуан Мануель Сантос оголосив надзвичайний стан у регіоні.

Відзначається, що сильні зливи, що тривали кілька годин, призвели до того, що річки в регіоні вийшли з берегів. Сходження зсувів було викликане переважно розливом вод річки Мокоа та її притоків.

Місто Мокоа - адміністративний центр департаменту Путумайо - виявилося фактично відрізане від зовнішнього світу.

Як повідомляв Ipress.ua, внаслідок зсуву ґрунту в районі південно-західного кордону Колумбії загинули більше сотні осіб, ще близько 200 людей зникли безвісті, 400 – дістали поранень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 04 2017 16:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.