Жертвами зсувів у Колумбії стали понад 250 людей
“Колумбійські сили безпеки шукають сотні зниклих людей після важких зсувів, унаслідок яких загинуло щонайменше 254 людини”, - повідомляє BBC.
У рятувальних роботах беруть участь близько 1100 солдатів і поліцейських. За даними армії, принаймні 400 осіб отримали поранення і 200 пропали безвісти в столиці провінції Путумайо.
Президент країни Хуан Мануель Сантос оголосив надзвичайний стан у регіоні.
Відзначається, що сильні зливи, що тривали кілька годин, призвели до того, що річки в регіоні вийшли з берегів. Сходження зсувів було викликане переважно розливом вод річки Мокоа та її притоків.
Місто Мокоа - адміністративний центр департаменту Путумайо - виявилося фактично відрізане від зовнішнього світу.
Як повідомляв Ipress.ua, внаслідок зсуву ґрунту в районі південно-західного кордону Колумбії загинули більше сотні осіб, ще близько 200 людей зникли безвісті, 400 – дістали поранень.
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