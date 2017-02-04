Жертвами зсувів у Колумбії стали понад 250 людей

У рятувальних роботах беруть участь близько 1100 солдатів і поліцейських

Жертвами зсувів на південному заході Колумбії За останніми даними стало принаймні 254 особи.

“Колумбійські сили безпеки шукають сотні зниклих людей після важких зсувів, унаслідок яких загинуло щонайменше 254 людини”, - повідомляє BBC.

У рятувальних роботах беруть участь близько 1100 солдатів і поліцейських. За даними армії, принаймні 400 осіб отримали поранення і 200 пропали безвісти в столиці провінції Путумайо.

Президент країни Хуан Мануель Сантос оголосив надзвичайний стан у регіоні.

Відзначається, що сильні зливи, що тривали кілька годин, призвели до того, що річки в регіоні вийшли з берегів. Сходження зсувів було викликане переважно розливом вод річки Мокоа та її притоків.

Місто Мокоа - адміністративний центр департаменту Путумайо - виявилося фактично відрізане від зовнішнього світу.

Як повідомляв Ipress.ua, внаслідок зсуву ґрунту в районі південно-західного кордону Колумбії загинули більше сотні осіб, ще близько 200 людей зникли безвісті, 400 – дістали поранень.