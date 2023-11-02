Сотні досвідчених колумбійських військових їдуть воювати за Україну, щоб покращити своє фінансове становище – NYT

Колумбійські військові після виходу на пенсію отримують низькі виплати, а в Україні вони можуть заробляти до 3 тисяч доларів, що є суттєвою альтернативою.

В Колумбії економіка переживає складні часи, тому багато людей відправляються на війну в Україну як на боці ЗС рф, так і Сил оборони.

Про це повідомляє The New York Times.

Сотні колумбійців-ветеранів погодились воювати на боці України. Ця можливість надає їм зарплатню втричі більшу за ту, яку вони можуть отримати вдома, в Колумбії.

"Він сказав, що веде війну в країні, яка не належить йому, через гостру потребу", — сказала дружина Марія Кубільйос, в якої чоловік воює за ЗСУ.

У виданні зазначають, що історії колумбійських добровольців підкреслюють характер війни, яка перетворилась зі швидкоплинної боротьби за виживання у війну на виснаження. Для України іноземні бійці воюють в складі Сил оборони через моральні переконання, пошук заробітку чи пригод, а також через ненависть для Росії.

"Я б ризикнув сказати, що жоден колумбієць не поїхав туди, щоб захищати демократію. Я не вірю, що вони навіть чули про Україну до війни. Усе зводиться до економічних мотивів", — сказав ексснайпер ЗС Колумбії Крістіан Перес, який розглядає можливість поїхати воювати в Україні.

Україна та Колумбія не надали даних щодо кількості бійців у рядах Сил оборони. У Колумбії військових називають волонтерами, які більше не мають відношення до колумбійських установ.

"Ми вітаємо допомогу від кожного громадянина світу, який готовий боротися зі злом", — сказав Олександр Шагурі, речник однієї з головних військових частин, де працюють колумбійські волонтери у складі Інтернаціонального легіону.

Армія Колумбії завдяки допомозі США є одними з найпідготовленіших у Латинській Америці. Вони мають чималий досвід бойових дій, але пенсії у 400-600 доларів недостатньо для життя в Колумбії. Тому для військових на пенсії є невелика кількість шляхів:

працювати охоронцем;

працювати в картелях;

працювати в легальній економіці й заробляти до 1000 доларів.

Проте зараз конкуренція на ринку зростає, тому частина ветеранів їде за кордон, зокрема у ПВК чи в Україну. В Києві у них немає побоювань бути засудженими, бо борються на бозі міжнародно визнаного уряду, який підтримується США. В ЗСУ колумбійські ветерани можуть отримувати зарплату близько 3000 доларів, як і українці.

"Ті, хто хоче приїхати сюди, спочатку подумають про це. Колумбія — це дитяча забавка порівняно з тут. Коли біля вас вперше вибухне ракета, тоді ви побачите диявола особисто", — розповів один з бійців в аудіо повідомлені.

Раніше ми писали, що жителі Непалу через безробіття укладають контракти з російською та українською арміями .