Зсув ґрунту в Колумбії: загинули більше сотні людей
Про це повідомляє AP.
Сильні дощі спровокували вихід кількох річок з їх берегів, а також викликали грязьовий потік в провінційному місті Мокоа, який населяє близько 100 тис. жителів.
За словами глави служби із боротьбі з природними лихами Карлоса Іван Маркеза, наразі ситуація критична.
"Серед загиблих багато дітей і дорослих, чиї особи поки що встановлюються", – додав він.
Фото: twitter.com/mindefensa
Фото: twitter.com/mindefensa
Фото: twitter.com/mindefensa
Нагадаємо, зсуви, які відбулися в результаті потужних злив, призвели до забруднення води в річці, що живить резервуар поблизу столиці Чилі Сантьяго, в результаті чого влада розпорядилася відключити подачу питної води чотирьом мільйонам людей.
В Одесі через порушення норм будівництва в курортній Аркадії стався зсув, під загрозою обвалення перебувають приватні житлові будинки.
В результаті зсуву грунту на села Сирипура, Паллебаге і Елагіпитія на Шрі-Ланці без вісті зникли близько 200 сімей.
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