Зсув ґрунту в Колумбії: загинули більше сотні людей

Внаслідок зсуву ґрунту в районі південно-західного кордону Колумбії загинули більше сотні осіб, ще близько 200 людей зникли безвісті, 400 – дістали поранень.

Про це повідомляє AP.

Сильні дощі спровокували вихід кількох річок з їх берегів, а також викликали грязьовий потік в провінційному місті Мокоа, який населяє близько 100 тис. жителів.

За словами глави служби із боротьбі з природними лихами Карлоса Іван Маркеза, наразі ситуація критична.

"Серед загиблих багато дітей і дорослих, чиї особи поки що встановлюються", – додав він.



Фото: twitter.com/mindefensa



Фото: twitter.com/mindefensa



Фото: twitter.com/mindefensa

Нагадаємо, зсуви, які відбулися в результаті потужних злив, призвели до забруднення води в річці, що живить резервуар поблизу столиці Чилі Сантьяго, в результаті чого влада розпорядилася відключити подачу питної води чотирьом мільйонам людей.

В Одесі через порушення норм будівництва в курортній Аркадії стався зсув, під загрозою обвалення перебувають приватні житлові будинки.

В результаті зсуву грунту на села Сирипура, Паллебаге і Елагіпитія на Шрі-Ланці без вісті зникли близько 200 сімей.