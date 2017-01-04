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Зсув ґрунту в Колумбії: загинули більше сотні людей

Серед загиблих багато дітей
Внаслідок зсуву ґрунту в районі південно-західного кордону Колумбії загинули більше сотні осіб, ще близько 200 людей зникли безвісті, 400 – дістали поранень.
Зсув ґрунту в Колумбії: загинули більше сотні людей Фото: twitter.com/mindefensa

Про це повідомляє AP.

Сильні дощі спровокували вихід кількох річок з їх берегів, а також викликали грязьовий потік в провінційному місті Мокоа, який населяє близько 100 тис. жителів.

За словами глави служби із боротьбі з природними лихами Карлоса Іван Маркеза, наразі ситуація критична.

"Серед загиблих багато дітей і дорослих, чиї особи поки що встановлюються", – додав він.


Фото: twitter.com/mindefensa


Фото: twitter.com/mindefensa


Фото: twitter.com/mindefensa

Нагадаємо, зсуви, які відбулися в результаті потужних злив, призвели до забруднення води в річці, що живить резервуар поблизу столиці Чилі Сантьяго, в результаті чого влада розпорядилася відключити подачу питної води чотирьом мільйонам людей.

В Одесі через порушення норм будівництва в курортній Аркадії стався зсув, під загрозою обвалення перебувають приватні житлові будинки.

В результаті зсуву грунту на села Сирипура, Паллебаге і Елагіпитія на Шрі-Ланці без вісті зникли близько 200 сімей.

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01 04 2017 23:20
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