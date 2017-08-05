Жоден український військовий не постраждав на Донбасі минулої доби

Лисенко зауважив, що на Луганському напрямку давно не фіксувалось таке загострення ситуації

У неділю, 7 квітня, українська армія не зазнала втрат, незважаючи на різке загострення ситуації на фронті.

"За минулу добу в результаті активних бойових дій жоден український військовий не загинув і не отримав поранень", - заявив спікер Міноборони з питань АТО Олександр Лисенко в ході брифінгу.

При цьому він підтвердив, що бойовики почали використовувати важке озброєння на ключових ділянках фронту.

На Луганському напрямку основні бойові дії розгорнулися ввечері в районі Кримського, Катеринівки, Новоолександрівки, Новозванівки і Троїцького. Там з боку бойовиків "ЛНР" було випущено близько 260 мін калібру 82 мм і 120 мм, артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм.

"Такої канонади на Луганському напрямку не було чутно вже дуже давно", - зазначив Лисенко.

Загалом там було 20 обстрілів, у тому числі 19 з важкого озброєння.

На Донецькому напрямку неспокійною залишається ситуація на Світлодарській дузі, яка прилягає до Попаснянського району Луганської області, у Верхньоторецькому і під Авдіївкою. Там зафіксували 21 обстріл, 12 з них були з важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку найбільша кількість обстрілів припала на Водяне. У цілому на півдні Донецької області за добу нарахували 24 обстріли.

Нагадаємо, ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують вогневі атаки позицій сил АТО, за минулу добу зафіксовано 65 обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України.