Жоден український військовий не постраждав на Донбасі минулої доби
"За минулу добу в результаті активних бойових дій жоден український військовий не загинув і не отримав поранень", - заявив спікер Міноборони з питань АТО Олександр Лисенко в ході брифінгу.
При цьому він підтвердив, що бойовики почали використовувати важке озброєння на ключових ділянках фронту.
На Луганському напрямку основні бойові дії розгорнулися ввечері в районі Кримського, Катеринівки, Новоолександрівки, Новозванівки і Троїцького. Там з боку бойовиків "ЛНР" було випущено близько 260 мін калібру 82 мм і 120 мм, артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм.
"Такої канонади на Луганському напрямку не було чутно вже дуже давно", - зазначив Лисенко.
Загалом там було 20 обстрілів, у тому числі 19 з важкого озброєння.
На Донецькому напрямку неспокійною залишається ситуація на Світлодарській дузі, яка прилягає до Попаснянського району Луганської області, у Верхньоторецькому і під Авдіївкою. Там зафіксували 21 обстріл, 12 з них були з важкого озброєння.
На Маріупольському напрямку найбільша кількість обстрілів припала на Водяне. У цілому на півдні Донецької області за добу нарахували 24 обстріли.
Нагадаємо, ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують вогневі атаки позицій сил АТО, за минулу добу зафіксовано 65 обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України.
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