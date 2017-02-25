Журналіст оприлюднив фото і відео поїздки Савченко в Донецьк
Відповідні фото і відео журналіст розмістив у своєму мікроблозі в Twitter.
"Надія Савченко прибула в Донецьк відвідати і передати посилки українським військовополоненим", - написав Ланкастер.
#BREAKING— Patrick Lancaster (@PLnewstoday) 24 февраля 2017 г.
Nadiya #Savchenko has just come to #Donetsk to visit and bring supplies to #Ukraine POWs. Full video report on the way pic.twitter.com/efVVDM8skf
Нагадаємо, що вчора інформаційний ресурс терористичної організації "ДНР" заявив, що депутат Верховної Ради України Надія Савченко приїхала в Донецьк.
Згодом, народний депутат України Надія Савченко, коментуючи свою поїздку на підконтрольну "ДНР" територію, заявила, що свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити українських полонених.
У цей же день депутат Верховної Ради Тетяна Ричкова звинуватила Надію Савченко в тому, що вона підбурювала військових покинути позиції біля Донецького аеропорту і йти на Київ скидати владу.
У свою чергу, Служба безпеки України має намір провести розмову з народним депутатом Надією Савченко на предмет її відвідин Донецька, а також перевірити інформацію про те, що Савченко підбурювала військових залишити позиції на Донбасі та йти на Київ.
Відзначимо, що Надія Савченко 7 грудня 2016 року відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
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