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Журналіст оприлюднив фото і відео поїздки Савченко в Донецьк

Раніше сестра Савченко Віра на Донбасі відвідала дві тюремні камери і 6 українських військовополонених
Американський журналіст Патрік Ланкастер оприлюднив фото і відео візиту народного депутата України Надії Савченко до українських полонених, яких утримують в окупованому Донецьку.
Журналіст оприлюднив фото і відео поїздки Савченко в Донецьк Фото:twitter.com/PLnewstoday

Відповідні фото і відео журналіст розмістив у своєму мікроблозі в Twitter.

"Надія Савченко прибула в Донецьк відвідати і передати посилки українським військовополоненим", - написав Ланкастер.

 

 

Нагадаємо, що  вчора інформаційний ресурс терористичної організації "ДНР" заявив, що депутат Верховної Ради України Надія Савченко приїхала в Донецьк.

Згодом, народний депутат України Надія Савченко, коментуючи свою поїздку на підконтрольну "ДНР" територію, заявила, що свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити українських полонених.

У цей же день депутат Верховної Ради Тетяна Ричкова звинуватила Надію Савченко в тому, що вона підбурювала військових покинути позиції біля Донецького аеропорту і йти на Київ скидати владу.

У свою чергу, Служба безпеки України має намір провести розмову з народним депутатом Надією Савченко на предмет її відвідин Донецька, а також перевірити інформацію про те, що Савченко підбурювала військових залишити позиції на Донбасі та йти на Київ.

Відзначимо, що Надія Савченко 7 грудня 2016 року відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

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