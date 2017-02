Журналіст оприлюднив фото і відео поїздки Савченко в Донецьк

Відповідні фото і відео журналіст розмістив у своєму мікроблозі в Twitter.

"Надія Савченко прибула в Донецьк відвідати і передати посилки українським військовополоненим", - написав Ланкастер.

#BREAKING

Nadiya #Savchenko has just come to #Donetsk to visit and bring supplies to #Ukraine POWs. Full video report on the way pic.twitter.com/efVVDM8skf