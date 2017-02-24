Савченко приїхала в Донецьк до бойовиків, - ЗМІ

Інформаційний ресурс терористичної організації "ДНР" заявив, що депутат Верховної Ради України Надія Савченко приїхала в Донецьк.

Вони нібито прибула туди разом з керівником центру звільнення полонених громадської організації "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном.

Заявлена мета - нібито відвідування полонених.

Нагадаємо, що Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Савченко також заявляла, що лідери сепаратистів на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотницький не є терористами. Також, за її словами, вона в них "чорта не побачила".