Житель Бахмута зберігав у квартирі схрон боєприпасів – каже "знайшов", - ФОТО

В одній із квартир Бахмута правоохоронці виявили протитанковий гранатомет, дві гранати та понад 400 набоїв.

Бахмутські правоохоронці отримали інформацію про те, що в одній з квартир зберігається велика кількість небезпечних предметів.

Під час обшуку за вказаною адресою у коморі квартири співробітники поліції знайшли гранатомет, дві гранати РГД-5 та набої калібру 5,45 мм з магазинами, заховані в різних місцях.

Фото: npu.gov.ua