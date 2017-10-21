СБУ вилучила в киянина зброю і понад чотири тисячі патронів, – ФОТО, ВІДЕО
Про це повідомляють у прес-службі СБУ.
"Правоохоронці встановили, що житель столиці організував бізнес з продажу зброї і під виглядом інтернет-магазину з реалізації військових аксесуарів і спорядження. Зловмисник збував боєприпаси та комплектуючі до вогнепальної зброї, у тому числі привезені з району проведення АТО, клієнтам з усіх регіонів України", – розповіли в СБУ.
У відомстві зазначили, що під час проведення обшуків за місцем проживання та в гаражному приміщенні зловмисника оперативники спецслужби знайшли три автомати Калашникова, два карабіни, пістолет "ТТ", два пістолети системи "Наган", сигнальний пістолет, два глушника, снайперський оптичний приціл, і майже чотири з половиною тисячі набоїв різного калібру.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, мешканець Донеччини знайшов гранатомет і тримав його вдома на кухні "про всяк випадок".
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