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СБУ вилучила в киянина зброю і понад чотири тисячі патронів, – ФОТО, ВІДЕО

Чоловік продавав зброю і боєприпаси під прикриттям реалізації військових аксесуарів і спорядження
Служба безпеки України (СБУ) при проведенні обшуку у Святошинському районі Києва вилучила кілька одиниць зброї та майже чотири з половиною тисячі патронів.
СБУ вилучила в киянина зброю і понад чотири тисячі патронів, – ФОТО, ВІДЕО Фото: ssu.gov.ua

Про це повідомляють у прес-службі СБУ.

"Правоохоронці встановили, що житель столиці організував бізнес з продажу зброї і під виглядом інтернет-магазину з реалізації військових аксесуарів і спорядження. Зловмисник збував боєприпаси та комплектуючі до вогнепальної зброї, у тому числі привезені з району проведення АТО, клієнтам з усіх регіонів України", – розповіли в СБУ.

У відомстві зазначили, що під час проведення обшуків за місцем проживання та в гаражному приміщенні зловмисника оперативники спецслужби знайшли три автомати Калашникова, два карабіни, пістолет "ТТ", два пістолети системи "Наган", сигнальний пістолет, два глушника, снайперський оптичний приціл, і майже чотири з половиною тисячі набоїв різного калібру.


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, мешканець Донеччини знайшов гранатомет і тримав його вдома на кухні "про всяк випадок".

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21 10 2017 23:59
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